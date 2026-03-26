Xinhua Silk Road : le Forum des financiers du Sud global 2026 se tient à Pékin

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Mar 26, 2026, 17:24 ET

PÉKIN, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 2026 Global South Financiers Forum s'est ouvert à Pékin mercredi sous le thème « Illuminating Global South ».

S'adressant au forum principal, le président de l'agence de presse Xinhua, Fu Hua, a déclaré que Xinhua s'engageait à amplifier la voix du Sud et à documenter son développement dynamique.

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President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao)
President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao)

Il a ajouté que l'agence s'appuiera sur son réseau médiatique et sa présence mondiale pour promouvoir une coopération financière plus approfondie entre les pays du Sud et apporter des solutions à la mise en place d'un nouvel ordre mondial de gouvernance financière.

Sun Shuo, vice-maire de Pékin, a déclaré que le secteur financier était un pilier de l'économie de la ville. Il a indiqué que Pékin resterait attaché à une ouverture de haut niveau et développerait la coopération financière avec les pays du Sud, en concentrant ses efforts sur l'amélioration de l'environnement commercial, le renforcement de l'intégration scientifique et technologique et financière, l'avancement de la coopération en matière de finance verte et la promotion d'une ouverture financière de haut niveau.

Lu Lei, gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine, a déclaré que la banque centrale encourageait les institutions financières à réaliser des investissements verts et à faible émission de carbone dans les pays et régions participant à l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Il a ajouté que la banque centrale est prête à travailler avec toutes les parties pour faire progresser le développement de haute qualité de la finance verte et orienter les capitaux vers les secteurs verts et à faible émission de carbone.

Li Hongyan, directeur adjoint de l'Administration nationale des changes, a déclaré que la restructuration de l'industrie verte mondiale présentait des opportunités gagnant-gagnant pour la Chine et d'autres pays du Sud.

Grâce à une ouverture financière de haut niveau, la Chine approfondira la coopération avec d'autres pays du Sud dans les industries vertes, partagera les opportunités et contribuera au développement durable mondial, a déclaré Li.

Erwin Ramirez, ministre du Développement, de l'Industrie et du Commerce du Nicaragua, et Shahin Mahmudzada, directeur exécutif de la Banque centrale d'Azerbaïdjan, ont également pris la parole lors du forum. L'événement de deux jours est organisé par Xinhua. 

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

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