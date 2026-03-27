新華絲路：2026全球南方金融家論壇在北京舉行

他指出，願依托全媒體傳播體系和全球佈局，助力南方國家金融合作持續深化，為構建全球金融治理新秩序貢獻更多「南方方案」。

金融業是北京經濟的支柱產業之一。北京將始終堅持高水平對外開放，積極拓展全球南方金融領域的合作空間，著重從繼續優化營商環境、強化科技與金融的交流、擴大綠色金融合作、深化金融高水平開放等方面持續發力。

中國人民銀行鼓勵金融機構在「一帶一路」共建國家和地區開展綠色低碳投資。

他指出，央行願同各方一道，推動綠色金融高質量發展，引導全球資本流向綠色低碳領域。

國家外匯管理局副局長李紅燕表示，全球綠色產業的重構是中國與全球南方國家的雙贏合作機會。

中國將通過高水平金融開放，深化與全球南方國家的綠色產業合作，共享轉型機遇，為實現全球可持續發展貢獻力量。

尼加拉瓜發展、工業和貿易部部長埃爾文•拉米雷斯，阿塞拜疆央行執行董事沙欣•馬赫穆德扎德出席並致辭。本次為期兩天的論壇由新華社主辦。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

SOURCE 新華絲路