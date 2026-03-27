新華絲路：2026全球南方金融家論壇在北京舉行

新聞提供者

新華絲路

27 3月, 2026, 22:31 CST

北京2026年3月27日 /美通社/ -- 以「融金聚智 點亮南方」為主題的2026全球南方金融家論壇3月25日在北京舉行。

新華社社長傅華在主論壇上表示，新華社始終致力於唱響「南方聲音」，記錄全球南方攜手共進的生動實踐。

President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

他指出，願依托全媒體傳播體系和全球佈局，助力南方國家金融合作持續深化，為構建全球金融治理新秩序貢獻更多「南方方案」。

金融業是北京經濟的支柱產業之一。北京將始終堅持高水平對外開放，積極拓展全球南方金融領域的合作空間，著重從繼續優化營商環境、強化科技與金融的交流、擴大綠色金融合作、深化金融高水平開放等方面持續發力。

中國人民銀行鼓勵金融機構在「一帶一路」共建國家和地區開展綠色低碳投資。

他指出，央行願同各方一道，推動綠色金融高質量發展，引導全球資本流向綠色低碳領域。

國家外匯管理局副局長李紅燕表示，全球綠色產業的重構是中國與全球南方國家的雙贏合作機會。

中國將通過高水平金融開放，深化與全球南方國家的綠色產業合作，共享轉型機遇，為實現全球可持續發展貢獻力量。

尼加拉瓜發展、工業和貿易部部長埃爾文•拉米雷斯，阿塞拜疆央行執行董事沙欣•馬赫穆德扎德出席並致辭。本次為期兩天的論壇由新華社主辦。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

SOURCE 新華絲路

來自同一來源

新華絲路：2026「中國白•德化瓷」國際巡展亮相瑞士日內瓦

新華絲路：2026「中國白•德化瓷」國際巡展亮相瑞士日內瓦

近日，30余件精巧傳神的白瓷精品亮相日內瓦萬國宮，細膩的釉色、精巧的工藝盡顯東方美學的精髓。 2月24日，由中國東南地區的德化縣發起的「中國白•德化瓷」國際巡展在聯合國日內瓦辦事處所在地萬國宮啟幕。...
新華絲路：德化攜「三大願景」走進日內瓦 文明互鑒與產業共贏同頻共振

新華絲路：德化攜「三大願景」走進日內瓦 文明互鑒與產業共贏同頻共振

2月24日，30餘件德化白瓷佳作在瑞士日內瓦萬國宮展出，展現了中國傳統工藝的當代活力。 這些融合傳統美學與現代設計的展品吸引了聯合國官員、多國駐日內瓦使節及中瑞政界、商界、文化界嘉賓駐足品鑒，沉浸式感受中國陶瓷文化的獨特魅力。...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

相關題材的新聞稿