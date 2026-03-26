Xinhua Silk Road: 2026 Global South Financiers Forum in Beijing abgehalten

BEIJING, March 26, 2026 /PRNewswire/ -- Das „Global South Financiers Forum 2026" wurde am Mittwoch in Peking unter dem Motto „Illuminating Global South" eröffnet.

In seiner Rede auf dem Hauptforum erklärte Fu Hua, Präsident der Nachrichtenagentur Xinhua, dass sich Xinhua dafür einsetzt, der Stimme des Globalen Südens mehr Gehör zu verschaffen und dessen dynamische Entwicklung zu dokumentieren.

President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao)

Er fügte hinzu, dass die Agentur ihr medienübergreifendes Netzwerk und ihre globale Präsenz nutzen werde, um eine vertiefte finanzielle Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Globalen Südens zu fördern und Lösungen für den Aufbau einer neuen globalen Finanzordnung beizusteuern.

Sun Shuo, Vizebürgermeister von Beijing, erklärte, der Finanzsektor sei eine tragende Säule der Wirtschaft der Stadt. Er wies darauf hin, dass Beijing sich weiterhin für eine Öffnung auf hohem Niveau einsetzen und die finanzielle Zusammenarbeit mit den Ländern des Globalen Südens ausbauen werde, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Geschäftsumfelds, der Stärkung der wissenschaftlich-technischen und finanziellen Integration, der Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der grünen Finanzwirtschaft sowie der Förderung einer finanziellen Öffnung auf höherem Niveau liege.

Lu Lei, stellvertretender Gouverneur der Volksbank von China, erklärte, die Zentralbank ermutige Finanzinstitute, grüne und kohlenstoffarme Investitionen in Ländern und Regionen zu tätigen, die an der Belt-and-Road-Initiative teilnehmen.

Er fügte hinzu, dass die Zentralbank bereit sei, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung der grünen Finanzwirtschaft voranzutreiben und Kapital in grüne und kohlenstoffarme Sektoren zu lenken.

Li Hongyan, stellvertretende Leiterin der Staatlichen Devisenverwaltung, sagte, die Umstrukturierung der globalen grünen Industrie biete Win-Win-Chancen für China und andere Länder des Globalen Südens.

Durch eine Finanzöffnung auf hohem Niveau werde China die Zusammenarbeit mit anderen Ländern des Globalen Südens in grünen Industrien vertiefen, Chancen teilen und zur globalen nachhaltigen Entwicklung beitragen, so Li.

Erwin Ramirez, Nicaraguas Minister für Entwicklung, Industrie und Handel, sowie Shahin Mahmudzada, Exekutivdirektor der Zentralbank von Aserbaidschan, hielten ebenfalls Reden auf dem Forum. Die zweitägige Veranstaltung wird von Xinhua ausgerichtet.

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