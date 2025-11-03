Xinhua Silk Road: Fórum do Rio Chishui realizado no Sudoeste da China. Guizhou se concentra no desenvolvimento sustentável do setor global de bebidas alcoólicas

PEQUIM, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Fórum do Rio Chishui 2025 foi realizado na província de Guizhou, no sudoeste da China, na terça-feira, com o tema "Entrelaçando Harmonia", atraindo cerca de 400 participantes nacionais e estrangeiros, incluindo representantes de renomadas empresas de bebidas alcoólicas e especialistas do setor, para explorar conjuntamente o desenvolvimento sustentável do setor global de bebidas alcoólicas.

A foto mostra uma cena do Fórum do rio Chishui de 2025, realizado na província de Guizhou, no sudoeste da China, em 28 de outubro de 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Conhecida como "Rio do Licor Fino da China", a bacia do rio Chishui é responsável por mais de 60% da capacidade de produção de jiangxiangxing (sabor jiang) da China, abrangendo marcas renomadas como Moutai, Xijiu e Langjiu. A sabedoria cervejeira tradicional ao longo de suas margens, juntamente com o modelo de desenvolvimento de "simbiose industrial" de Guizhou, oferece uma referência única para o crescimento do setor global de bebidas alcoólicas.

Os participantes observaram que o valor central do setor de bebidas alcoólicas da China está na "qualidade + cultura", e o setor agora entrou em uma era 3.0 de inovação - definida por "apreciação cultural, valorização e valorização do estilo de vida". Eles enfatizaram que a harmonia coletiva sustenta a cultura chinesa de bebidas alcoólicas, e a simbiose é a chave para o desenvolvimento sustentável do setor global de bebidas.

O aprofundamento da cooperação internacional, a promoção da inovação tecnológica, o compartilhamento de recursos do setor e a construção conjunta de padrões de qualidade injetarão nova vitalidade no aprendizado mútuo das culturas chinesas e estrangeiras de bebidas alcoólicas, ao mesmo tempo em que impulsionam o desenvolvimento de alta qualidade do setor global de bebidas.

O fórum também contou com sessões temáticas e diálogos, promovendo discussões aprofundadas sobre tópicos como exploração de cenários de aplicação de baijiu, engajamento do consumidor da geração Z, integração de culturas de bebidas chinesas e estrangeiras e transformação digital do setor de bebidas.

Duas iniciativas-chave foram lançadas no evento, a saber, a Iniciativa Global de Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade do Setor de Bebidas Alcoólicas, iniciada em conjunto pelo Serviço de Informação Econômica da China, China Moutai e proeminentes empresas de bebidas alcoólicas chinesas e estrangeiras, e a Declaração Global de Vinhos Finos e Destilados do Rio Chishui, com o objetivo de promover conjuntamente a construção de uma comunidade aberta, inclusiva, colaborativa, próspera, e comunidade global inovadora com um futuro compartilhado para o setor de bebidas alcoólicas.

Além disso, dois relatórios foram divulgados: um sobre o índice de desenvolvimento de bebidas alcoólicas chinesas e globais conhecidas e outro sobre o desenvolvimento ESG (Ambiental, Social e de Governança) da principal área de produção de baijiu de jiangxiangxing do mundo (Renhuai, Guizhou). Esses relatórios buscam estabelecer um sistema de avaliação científica e referência de valor de desenvolvimento digital para o setor global de bebidas alcoólicas, fornecendo suporte para seu crescimento.

O evento foi iniciado pelo Serviço de Informação Econômica da China e pela China Moutai.

Link original:https://en.imsilkroad.com/p/348095.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810249/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road