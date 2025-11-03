Xinhua Silk Road: Fórum do Rio Chishui realizado no Sudoeste da China. Guizhou se concentra no desenvolvimento sustentável do setor global de bebidas alcoólicas

Notícias fornecidas por

Xinhua Silk Road

03 nov, 2025, 16:28 GMT

PEQUIM, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Fórum do Rio Chishui 2025 foi realizado na província de Guizhou, no sudoeste da China, na terça-feira, com o tema "Entrelaçando Harmonia", atraindo cerca de 400 participantes nacionais e estrangeiros, incluindo representantes de renomadas empresas de bebidas alcoólicas e especialistas do setor, para explorar conjuntamente o desenvolvimento sustentável do setor global de bebidas alcoólicas.

Continue Reading
A foto mostra uma cena do Fórum do rio Chishui de 2025, realizado na província de Guizhou, no sudoeste da China, em 28 de outubro de 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
A foto mostra uma cena do Fórum do rio Chishui de 2025, realizado na província de Guizhou, no sudoeste da China, em 28 de outubro de 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Conhecida como "Rio do Licor Fino da China", a bacia do rio Chishui é responsável por mais de 60% da capacidade de produção de jiangxiangxing (sabor jiang) da China, abrangendo marcas renomadas como Moutai, Xijiu e Langjiu. A sabedoria cervejeira tradicional ao longo de suas margens, juntamente com o modelo de desenvolvimento de "simbiose industrial" de Guizhou, oferece uma referência única para o crescimento do setor global de bebidas alcoólicas.

Os participantes observaram que o valor central do setor de bebidas alcoólicas da China está na "qualidade + cultura", e o setor agora entrou em uma era 3.0 de inovação - definida por "apreciação cultural, valorização e valorização do estilo de vida". Eles enfatizaram que a harmonia coletiva sustenta a cultura chinesa de bebidas alcoólicas, e a simbiose é a chave para o desenvolvimento sustentável do setor global de bebidas.

O aprofundamento da cooperação internacional, a promoção da inovação tecnológica, o compartilhamento de recursos do setor e a construção conjunta de padrões de qualidade injetarão nova vitalidade no aprendizado mútuo das culturas chinesas e estrangeiras de bebidas alcoólicas, ao mesmo tempo em que impulsionam o desenvolvimento de alta qualidade do setor global de bebidas.

O fórum também contou com sessões temáticas e diálogos, promovendo discussões aprofundadas sobre tópicos como exploração de cenários de aplicação de baijiu, engajamento do consumidor da geração Z, integração de culturas de bebidas chinesas e estrangeiras e transformação digital do setor de bebidas.

Duas iniciativas-chave foram lançadas no evento, a saber, a Iniciativa Global de Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade do Setor de Bebidas Alcoólicas, iniciada em conjunto pelo Serviço de Informação Econômica da China, China Moutai e proeminentes empresas de bebidas alcoólicas chinesas e estrangeiras, e a Declaração Global de Vinhos Finos e Destilados do Rio Chishui, com o objetivo de promover conjuntamente a construção de uma comunidade aberta, inclusiva, colaborativa, próspera, e comunidade global inovadora com um futuro compartilhado para o setor de bebidas alcoólicas.

Além disso, dois relatórios foram divulgados: um sobre o índice de desenvolvimento de bebidas alcoólicas chinesas e globais conhecidas e outro sobre o desenvolvimento ESG (Ambiental, Social e de Governança) da principal área de produção de baijiu de jiangxiangxing do mundo (Renhuai, Guizhou). Esses relatórios buscam estabelecer um sistema de avaliação científica e referência de valor de desenvolvimento digital para o setor global de bebidas alcoólicas, fornecendo suporte para seu crescimento.

O evento foi iniciado pelo Serviço de Informação Econômica da China e pela China Moutai.

Link original:https://en.imsilkroad.com/p/348095.html 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810249/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

Da mesma fonte

Xinhua Silk Road: Declaração Global de Vinhos e Destilados Finos do Rio Chishui é emitida em Guizhou

Xinhua Silk Road: Declaração Global de Vinhos e Destilados Finos do Rio Chishui é emitida em Guizhou

A Declaração Global de Vinhos Finos e Destilados do Rio Chishui foi emitida durante o Fórum do Rio Chishui 2025, realizado recentemente na província...
Xinhua Silk Road: Conferência Anual do Financial Street Forum 2025 encerra com resultados frutíferos

Xinhua Silk Road: Conferência Anual do Financial Street Forum 2025 encerra com resultados frutíferos

A Conferência Anual do Financial Street Forum 2025 foi encerrada na quinta-feira com um evento temático sobre cooperação internacional em resiliência ...
More Releases From This Source

Explorar

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Beers, Wines and Spirits

Beers, Wines and Spirits

Beverages

Beverages

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics