Xinhua Silk Road: Chishui River Forum in SW. Chinas Provinz Guizhou konzentriert sich auf die nachhaltige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie

BEIJING, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Chishui River Forum 2025 fand am Dienstag in der südwestchinesischen Provinz Guizhou unter dem Motto „Interweaving Harmony" (Harmonie verweben) statt und zog fast 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland an, darunter Vertreter renommierter Spirituosenhersteller und Branchenexperten, um gemeinsam die nachhaltige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie zu erörtern.

Photo shows a scene of the 2025 Chishui River Forum held in southwest China's Guizhou Province, October 28, 2025.

Das als „Chinas Fluss des edlen Schnapses" bekannte Chishui-Flussgebiet macht über 60 Prozent der chinesischen Produktionskapazität für Jiangxiangxing (Jiang-Geschmack) Baijiu aus und umfasst renommierte Marken wie Moutai, Xijiu und Langjiu. Das traditionelle Brauwissen entlang seiner Ufer, gepaart mit Guizhous Entwicklungsmodell der „industriellen Symbiose", bietet eine einzigartige Referenz für das Wachstum der globalen Spirituosenindustrie.

Die Teilnehmer stellten fest, dass der Kernwert der chinesischen Spirituosenindustrie in „Qualität + Kultur" liegt und dass der Sektor nun in eine 3.0-Ära der Innovation eingetreten ist, die durch „kulturelle Wertschätzung, Wertsteigerung und Lifestyle-Wertschätzung" definiert ist. Sie betonten, dass kollektive Harmonie die Grundlage der chinesischen Spirituosenkultur bildet und dass Symbiose der Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie ist.

Die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die Förderung technologischer Innovationen, die gemeinsame Nutzung von Branchenressourcen und die gemeinsame Festlegung von Qualitätsstandards werden dem gegenseitigen Lernen zwischen chinesischen und ausländischen Spirituosenkulturen neue Impulse verleihen und gleichzeitig die hochwertige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie vorantreiben.

Das Forum umfasste auch thematische Sitzungen und Dialoge, in denen Themen wie die Erforschung von Anwendungsszenarien für Baijiu, die Einbindung der Generation Z als Verbraucher, die Integration chinesischer und ausländischer Spirituosenkulturen und die digitale Transformation der Spirituosenindustrie eingehend diskutiert wurden.

Auf der Veranstaltung wurden zwei wichtige Initiativen ins Leben gerufen: die Initiative zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie, die gemeinsam vom China Economic Information Service, China Moutai und führenden chinesischen und ausländischen Spirituosenunternehmen ins Leben gerufen wurde, und die Chishui River Global Fine Wines & Spirits Declaration, die darauf abzielt, gemeinsam den Aufbau einer offenen, integrativen, kooperativen, prosperierenden und innovativen globalen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Spirituosenindustrie zu fördern.

Außerdem wurden zwei Berichte veröffentlicht: Einer befasst sich mit dem Entwicklungsindex bekannter chinesischer und globaler alkoholischer Getränke, der andere mit der ESG-Entwicklung (Environmental, Social and Governance) des weltweit wichtigsten Produktionsgebiets für Jiangxiangxing Baijiu (Renhuai, Guizhou). Diese Berichte zielen darauf ab, ein wissenschaftliches Bewertungssystem und einen digitalen Entwicklungswert-Benchmark für die globale Spirituosenindustrie zu etablieren und damit deren Wachstum zu unterstützen.

Die Veranstaltung wurde vom China Economic Information Service und China Moutai initiiert.

