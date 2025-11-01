Xinhua Silk Road：チシュイ川フォーラムが西南部で開催されました。中国・貴州省、世界の酒類産業の持続可能な発展に注力

北京、2025年11月2日/PRNewswire/ -- 2025年チシュイ川フォーラムが火曜日に中国西南部の貴州省で開催され、「調和の織りなす世界」をテーマに、国内外から約400名の参加者が集まりました。著名な酒類企業の代表や業界専門家も含まれ、世界の酒類産業の持続可能な発展について共に議論しました。

「中国の名酒の川」として知られるチシュイ川流域は、中国の酱香型（醬香型）白酒の生産能力の60％以上を占め、Moutai、Xijiu、Langjiuなどの著名ブランドを擁しています。チシュイ川沿いの伝統的な醸造の知恵と、貴州省の「産業共生」の発展モデルが相まって、世界の酒類産業の成長に向けた独自の参考となっています。

Photo shows a scene of the 2025 Chishui River Forum held in southwest China's Guizhou Province, October 28, 2025.

参加者たちは、中国の酒類産業の核心的価値は「品質＋文化」にあり、同産業は現在、「文化の鑑賞、価値の向上、ライフスタイルの享受」を特徴とするイノベーションの3.0時代に突入したと指摘しました。彼らは、中国の酒文化の基盤は集団の調和にあり、共生こそが世界の酒類産業の持続可能な発展の鍵であると強調しました。

国境を越えた協力の深化、技術革新の促進、業界資源の共有、品質基準の共同構築は、中国と海外の酒文化の相互学習に新たな活力をもたらすとともに、世界の酒類産業の高品質な発展を後押しするでしょう。

フォーラムではテーマ別セッションや対話も行われ、白酒の応用シナリオの探求、Z世代消費者の関与、中国と海外の酒文化の融合、酒類産業のデジタルトランスフォーメーションなどのテーマについて、深い議論が交わされました。

このイベントでは、中国経済情報局、中国茅台酒、中国および外国の著名な酒類企業が共同で開始した「世界酒類産業高品質発展促進イニシアチブ」と、酒類産業の共通の未来に向けて、オープンで包括的、協調的、繁栄し革新的な世界コミュニティの構築を共同で推進することを目的とした赤水河の「世界高級ワイン＆スピリッツ宣言」という2つの重要なイニシアチブが発表されました。

さらに、中国と世界の著名なアルコール飲料の発展指数に関する報告書と、世界の主要な江湘星白酒生産地域（貴州省仁懐市）のESG（環境、社会、ガバナンス）発展に関する報告書の2件が発表されました。これらのレポートは、世界の酒類産業の科学的な評価システムとデジタル開発価値ベンチマークを確立し、その成長を支援することを目指しています。

このイベントは中国経済情報サービスと中国茅台酒が主催した。

