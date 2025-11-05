新華絲路：赤水河論壇在中國西南貴州舉行，聚焦全球酒業可持續發展

與會者指出，中國酒業的核心價值在於「品質+文化」，行業已進入以「品文化、品價值、品生活方式」為特征的3.0創意新時代。他們強調，中國酒文化的底層邏輯是集體和諧主義，共生是全球酒業可持續發展的方向。

深化跨國合作、推動技藝創新、共享行業資源、共築品質標准，將為中外酒文化交流互鑒注入新活力，為全球酒業高質量發展增添新動能。

論壇還通過舉辦主題論壇、對話等方式，就白酒發展的應用場景探索、「Z世代」消費群體、中外酒文化共融、酒業數字化發展等方面，開展行業思想碰撞。

論壇期間啟動了兩項重要倡議，分別是由中國經濟信息社、茅台集團聯合中外知名酒企共同發起的「世界酒業高質量發展促進行動」，以及《國際名酒赤水河宣言》，旨在共同推動建設開放、包容、協作、創新、共榮的全球酒業命運共同體。

此外，論壇還發布了兩份報告：《中外名酒發展指數報告》和《世界醬香型白酒核心產區（貴州•仁懷）可持續發展ESG報告》。這些報告旨在為全球酒業建立科學的評價體系和數字化發展價值標桿，助力行業發展。

本次論壇由中國經濟信息社和茅台集團聯合發起。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348095.html

SOURCE 新華絲路