- Xinhua Silk Road: Foro del río Chishui celebrado en el suroeste de China. La provincia china de Guizhou se centra en el desarrollo sostenible de la industria mundial de licores

PEKÍN, 1 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro del Río Chishui 2025 se celebró el martes en la provincia de Guizhou, al suroeste de China, bajo el lema "Tejiendo la armonía", y atrajo a cerca de 400 participantes nacionales e internacionales, entre ellos representantes de reconocidas empresas licoreras y expertos del sector, para explorar conjuntamente el desarrollo sostenible de la industria licorera mundial.

Photo shows a scene of the 2025 Chishui River Forum held in southwest China's Guizhou Province, October 28, 2025.

Conocida como el "Río de los Licores Finos de China", la cuenca del río Chishui concentra más del 60 % de la producción china de baijiu jiangxiangxing (sabor jiang), incluyendo marcas de renombre como Moutai, Xijiu y Langjiu. La sabiduría tradicional en la elaboración de licores a lo largo de sus orillas, junto con el modelo de desarrollo de "simbiosis industrial" de Guizhou, ofrece un referente único para el crecimiento de la industria licorera mundial.

Los asistentes señalaron que el valor fundamental de la industria licorera china reside en la combinación de "calidad y cultura", y que el sector ha entrado en una era de innovación 3.0, definida por la "apreciación cultural, la valoración de los valores y la apreciación del estilo de vida". Hicieron hincapié en que la armonía colectiva sustenta la cultura licorera china, y que la simbiosis es clave para el desarrollo sostenible de la industria licorera mundial.

Profundizar la cooperación transfronteriza, promover la innovación tecnológica, compartir recursos industriales y construir conjuntamente estándares de calidad inyectará nueva vitalidad al aprendizaje mutuo de las culturas licoreras chinas y extranjeras, al tiempo que impulsará el desarrollo de alta calidad de la industria licorera mundial.

El foro también incluyó sesiones temáticas y diálogos, que propiciaron debates en profundidad sobre temas como la exploración de posibles aplicaciones del baijiu, la participación de la Generación Z como consumidor, la integración de las culturas licoreras chinas e internacionales y la transformación digital de la industria licorera.

Durante el evento se lanzaron dos iniciativas clave: la Iniciativa Global para la Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de la Industria Licorera, impulsada conjuntamente por el Servicio de Información Económica de China, China Moutai y destacadas empresas licoreras chinas e internacionales; y la Declaración Global de Vinos y Licores Finos del Río Chishui, cuyo objetivo es promover conjuntamente la construcción de una comunidad global abierta, inclusiva, colaborativa, próspera e innovadora con un futuro compartido para la industria licorera.

Además, se presentaron dos informes: uno sobre el índice de desarrollo de las bebidas alcohólicas chinas e internacionales más conocidas y otro sobre el desarrollo ESG (ambiental, social y de gobernanza) de la principal zona productora mundial de baijiu jiangxiangxing (Renhuai, Guizhou). Estos informes buscan establecer un sistema de evaluación científica y un punto de referencia para el desarrollo digital de la industria mundial de licores, brindando apoyo a su crecimiento.

El evento fue organizado por el Servicio de Información Económica de China y China Moutai.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348095.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810215/photo.jpg