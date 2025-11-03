Xinhua Silk Road : Le Forum de la rivière Chishui organisé dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, s'est concentré sur le développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux

PÉKIN, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Forum 2025 de la rivière Chishui s'est tenu mardi dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, sur le thème de « l'harmonie entrelacée ». Il a attiré près de 400 participants nationaux et étrangers, y compris des représentants de sociétés de spiritueux renommées et des experts de l'industrie, afin d'explorer conjointement le développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

Photo shows a scene of the 2025 Chishui River Forum held in southwest China's Guizhou Province, October 28, 2025.

Connu sous le nom de « China's River of Fine Liquor » (rivière chinoise des liqueurs fines), le bassin de la rivière Chishui représente plus de 60 % de la capacité de production de baijiu jiangxiangxing (saveur jiang) de la Chine, englobant des marques renommées telles que Moutai, Xijiu et Langjiu. La sagesse brassicole traditionnelle de ses rives, associée au modèle de développement de la « symbiose industrielle » du Guizhou, offre une référence unique pour la croissance de l'industrie mondiale des spiritueux.

Les participants ont noté que la valeur fondamentale de l'industrie chinoise des spiritueux réside dans l'association de la qualité et de la culture, et que le secteur est désormais entré dans une ère d'innovation 3.0 - définie par « l'appréciation culturelle, l'appréciation de la valeur et l'appréciation du style de vie ». Ils ont souligné que l'harmonie collective est à la base de la culture chinoise de l'alcool et que la symbiose est la clé du développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

L'approfondissement de la coopération transfrontalière, la promotion de l'innovation technologique, le partage des ressources du secteur et l'élaboration conjointe de normes de qualité insuffleront une vitalité nouvelle à l'apprentissage mutuel des cultures chinoise et étrangère en matière de spiritueux, tout en stimulant le développement de haute qualité du secteur mondial des spiritueux.

Le forum a également proposé des sessions thématiques et des échanges, favorisant des discussions approfondies sur des sujets tels que l'exploration des scénarios d'application du baijiu, l'engagement des consommateurs de la génération Z, l'intégration des cultures chinoises et étrangères en matière de spiritueux et la transformation numérique de l'industrie des boissons alcoolisées.

Deux initiatives clés ont été lancées lors de l'événement, à savoir l'initiative de promotion du développement de haute qualité de l'industrie mondiale des boissons alcoolisées, lancée conjointement par le Service d'information économique de Chine, China Moutai et d'importantes entreprises chinoises et étrangères du secteur des boissons alcoolisées, et la déclaration mondiale sur les vins fins et les spiritueux de la rivière Chishui, qui vise à promouvoir conjointement la construction d'une communauté mondiale ouverte, inclusive, collaborative, prospère et innovante avec un avenir partagé pour l'industrie des boissons alcoolisées.

En outre, deux rapports ont été publiés : L'une porte sur l'indice de développement de boissons alcoolisées chinoises et mondiales bien connues, et l'autre sur le développement ESG (environnemental, social et de gouvernance) de la principale zone de production de baijiu jiangxiangxing (Renhuai, Guizhou). Ces rapports visent à établir un système d'évaluation scientifique et une valeur de référence pour le développement numérique de l'industrie mondiale des boissons alcoolisées, afin de soutenir sa croissance.

L'événement a été initié par le Service d'information économique de Chine et China Moutai.

