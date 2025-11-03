Xinhua Silk Road: El Foro del Río Chishui, celebrado en el suroeste de China, en Guizhou, se centra en el desarrollo sostenible de la industria mundial de bebidas alcohólicas

PEKÍN, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro del Río Chishui 2025 se celebró el martes en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, con el lema "Entrelazar la armonía", y atrajo a casi 400 participantes nacionales y extranjeros, entre los que se encontraban representantes de reconocidas empresas de bebidas alcohólicas y expertos de la industria, para explorar conjuntamente el desarrollo sostenible de la industria mundial de las bebidas alcohólicas.

La foto muestra una escena del Foro del Río Chishui de 2025 celebrado en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 28 de octubre de 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Conocida como "el río de las bebidas alcohólicas finas de China", la cuenca del río Chishui representa más del 60 % de la capacidad de producción de baijiu jiangxiangxing (sabor jiang) de China, e incluye marcas reconocidas como Moutai, Xijiu y Langjiu. La sabiduría tradicional de la elaboración de cerveza a lo largo de sus orillas, junto con el modelo de desarrollo de "simbiosis industrial" de Guizhou, ofrece una referencia única para el crecimiento de la industria mundial de las bebidas alcohólicas.

Los asistentes señalaron que el valor fundamental de la industria de las bebidas alcohólicas en China reside en "calidad + cultura", y que el sector ha entrado ahora en una era 3.0 de innovación, definida por "la apreciación cultural, la apreciación del valor y la apreciación del estilo de vida". Hicieron hincapié en que la armonía colectiva es la base de la cultura de las bebidas alcohólicas chinas, y que la simbiosis es la clave para el desarrollo sostenible de la industria mundial de las bebidas alcohólicas.

Profundizar la cooperación transfronteriza, promover la innovación tecnológica, compartir los recursos industriales y construir de manera conjunta normas de calidad inyectarán nueva vitalidad al aprendizaje mutuo entre las culturas de bebidas alcohólicas chinas y extranjeras, al tiempo que impulsarán el desarrollo de alta calidad de la industria mundial de las bebidas alcohólicas.

El foro también incluyó sesiones temáticas y diálogos, que fomentaron debates en profundidad sobre temas como la exploración de escenarios de aplicación del baijiu, la participación de los consumidores de la generación Z, la integración de las culturas de bebidas alcohólicas chinas y extranjeras, y la transformación digital de la industria de las bebidas alcohólicas.

En el evento, se presentaron dos iniciativas clave: la Iniciativa de Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de la Industria Mundial de Bebidas Alcohólicas, impulsada conjuntamente por el Servicio de Información Económica de China, China Moutai y destacadas empresas chinas y extranjeras de la industria, y la Declaración Mundial de Vinos y Bebidas Alcohólicas Finos del Río Chishui, cuyo objetivo es promover conjuntamente la construcción de una comunidad mundial abierta, inclusiva, colaborativa, próspera e innovadora con un futuro compartido para la industria de las bebidas alcohólicas.

Además, se publicaron dos informes: uno sobre el índice de desarrollo de bebidas alcohólicas chinas y mundiales conocidas, y otro sobre el desarrollo ESG (medioambiental, social y de gobernanza) de la principal zona de producción mundial de jiangxiangxing baijiu (Renhuai, Guizhou). Estos informes buscan establecer un sistema de evaluación científica y un punto de referencia para el desarrollo digital de la industria mundial de bebidas alcohólicas, con el fin de apoyar su crecimiento.

El evento fue organizado por el Servicio de Información Económica de China y China Moutai.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348095.html

FUENTE Xinhua Silk Road