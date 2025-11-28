- Xinhua Silk Road:El gigante chino de la industria del estaño ampliará su presencia global con iniciativas innovadoras

PEKÍN, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd., productor de estaño refinado situado en el suroeste de China, está acelerando sus pasos para profundizar en el mercado mundial del estaño con un crecimiento impulsado por la innovación ahora.

Photo shows a panoramic view of the tin industry branch under Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (Source: Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.)

Después de un siglo de esfuerzos, el gigante chino de la industria del estaño ha construido una cadena industrial completa que abarca la minería, el procesamiento, la fundición, los materiales de estaño, los productos químicos del estaño y el reciclaje relacionado, convirtiéndolo en el mayor productor de estaño refinado del mundo en las últimas dos décadas.

Hoy en día, los productos y materiales de la empresa se utilizan ampliamente en la aviación, la comunicación 5G, las baterías fotovoltaicas y los chips semiconductores, lo que le permite lograr una presencia sólida en la industria mundial del estaño.

Durante 2021-2025, la empresa estableció el patrón industrial "4+2" donde las materias primas de metales no ferrosos, la cadena de suministro y la logística, los nuevos materiales y el procesamiento profundo, y la gestión de activos e industrias de apoyo co-pilaron su negocio principal junto con la innovación científica y tecnológica y las plataformas de cultivo de talentos.

Sun Yong, presidente de Yunnan Tin Group, afirmó que este modelo industrial no solo reforzó las ventajas existentes de la empresa, sino que también sentó bases sólidas para sectores con visión de futuro. Desde 2021, la empresa ha incubado 17 plataformas y entidades de innovación más a nivel estatal y provincial.

Así nacieron una amplia gama de tecnologías innovadoras, incluidas aquellas que rompen cuellos de botella en soldaduras de alta gama, fundentes de soldadura, materiales de destino de ITO y materiales de alta pureza para semiconductores.

Durante los próximos cinco años, Yunnan Tin Group ha definido un plan de desarrollo bajo el cual se llevará a cabo una campaña especial para agudizar su competitividad en el sector de materiales de gama media y alta, señaló Sun.

En lugar de avances aislados, la empresa busca ventajas sistemáticas y actualmente está cambiando hacia la creación de valor basada en la innovación, según Sun.

En la nueva era, aprovechar una perspectiva global para ganar el futuro, participar en la cooperación de la Franja y la Ruta y acelerar el impulso internacional son todos esfuerzos realizados por Yunnan Tin Group para expandir su presencia global.

Sun destacó las prioridades de tres aspectos a este respecto, a saber, la cooperación de apertura y desarrollo para establecer un diseño industrial globalizado, la adhesión al desarrollo verde, incluido el desarrollo de minas verdes, la producción limpia y la economía circular, y la imagen de marca con prioridad de calidad.

Con objetivos claros y productos de primera calidad, Yunnan Tin Group está decidido a ser un proveedor líder de soluciones integrales para las industrias globales del estaño y el indio, agregó Sun.

