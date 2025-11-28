Xinhua Silk Road: El gigante chino de la industria del estaño ampliará su presencia mundial con iniciativas innovadoras

BEIJING, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La empresa productora de estaño refinado, Yunnan Tin Group (Holding) Co, Ltd., ubicada en el suroeste de China, se prepara para adentrarse en el mercado mundial del estaño con un crecimiento impulsado por la innovación.

Tras un siglo de esfuerzos, el gigante chino de la industria del estaño ha construido una cadena industrial completa que abarca minería, procesamiento, fundición, materiales de estaño, productos químicos de estaño y su reciclaje, lo que lo ha convertido en el mayor productor mundial de estaño refinado en las últimas dos décadas.

La foto muestra una vista panorámica de la filial de la industria del estaño de Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (Fuente: Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En la actualidad, los productos y materiales de la empresa son ampliamente usados en aviación, comunicaciones 5G, baterías solares y chips semiconductores, lo cual le permite posicionarse sólidamente en la industria mundial del estaño.

Durante el periodo 2021-2025, la empresa estableció el modelo industrial "4+2", en el que las materias primas de metales no ferrosos, la cadena de suministro y la logística, los nuevos materiales y el procesamiento profundo, así como la gestión de activos y las industrias auxiliares, constituyen los pilares de su actividad principal, junto con las plataformas de innovación científica y tecnológica y de formación de talento.

Sun Yong, presidente de Yunnan Tin Group, aseguró que este modelo industrial no solo fortaleció las ventajas existentes de la empresa, sino que también sentó una base sólida para los sectores orientados al futuro. Desde 2021, la empresa ha puesto en marcha 17 plataformas y entidades de innovación más a nivel estatal y provincial.

De esta forma, surgieron una amplia gama de tecnologías innovadoras, entre las que se incluyen aquellas que superan los obstáculos en soldaduras de alta gama, fundentes para soldadura, materiales objetivo de óxido de indio y estaño (ITO) y materiales de alta pureza para semiconductores.

Para los próximos cinco años, Yunnan Tin Group ha trazado un plan de desarrollo que contempla la puesta en marcha de una campaña especial para reforzar su competitividad en el sector de los materiales de gama media y alta, señaló Sun.

La empresa busca obtener ventajas sistemáticas en lugar de avances aislados y, de acuerdo con Sun, actualmente se está orientando hacia la creación de valor impulsada por la innovación.

En esta nueva era, Yunnan Tin Group está haciendo esfuerzos para ampliar su presencia mundial, por lo que está aprovechando una perspectiva mundial para conquistar el futuro, participando en la cooperación de la Franja y la Ruta y acelerando su expansión internacional.

Sun señaló tres prioridades en este sentido: la apertura y la cooperación para establecer una estructura industrial globalizada, la adhesión al desarrollo ecológico, incluido el desarrollo de minas ecológicas, la producción limpia y la economía circular, y una imagen de marca que prioriza la calidad.

Con objetivos claros y productos de primera calidad, Yunnan Tin Group tiene la firme determinación de convertirse en un proveedor líder de soluciones integrales para las industrias mundiales del estaño y el indio, añadió Sun.

