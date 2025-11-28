Xinhua Silk Road : Le géant chinois de l'étain étend sa présence mondiale grâce à des initiatives innovantes

BEIJING, 28 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Le producteur d'étain raffiné du sud-ouest de la Chine, Yunnan Tin Group (Holding) Co. Ltd., a décidé d'accélérer son développement pour pénétrer plus profondément le marché mondial de l'étain, en misant sur l'innovation.

Photo shows a panoramic view of the tin industry branch under Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (Source: Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.)

Après plus d'un siècle d'efforts, le géant chinois de l'industrie de l'étain a mis en place une chaîne industrielle complète couvrant l'exploitation minière, le traitement, la fusion, les matériaux en étain, les produits chimiques à base d'étain et le recyclage connexe, et il est devenu le plus grand producteur d'étain raffiné au monde au cours des deux dernières décennies.

Aujourd'hui, les produits et matériaux de l'entreprise sont largement utilisés dans l'aviation, les communications 5G, les batteries photovoltaïques et les puces de semi-conducteurs, ce qui lui a permis de s'implanter solidement dans l'industrie mondiale de l'étain.

Au cours de la période 2021-2025, l'entreprise a établi un modèle industriel de type « 4+2 » dans le cadre duquel dans lequel les matières premières métalliques non ferreuses, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, les nouveaux matériaux, la transformation en profondeur, la gestion des actifs et les industries de soutien constituent les piliers de son activité principale, parallèlement à ses plateformes d'innovation scientifique et technologique et de formation des talents.

Sun Yong, président du Yunnan Tin Group, a déclaré qu'un tel modèle industriel renforçait non seulement les avantages existants du groupe, mais jetait également des bases solides pour les domaines orientés vers l'avenir. Depuis 2021, l'entreprise a incubé 17 plateformes et entités d'innovation supplémentaires au niveau national et provincial.

Un large éventail de technologies innovantes a ainsi vu le jour, notamment des technologies permettant d'éliminer les goulets d'étranglement dans le domaine des soudures haut de gamme, des flux de soudure, des matériaux cibles pour l'IdO et des matériaux de haute pureté pour les semi-conducteurs.

Pour les cinq prochaines années, le Yunnan Tin Group a établi un plan de développement dans le cadre duquel une campagne spéciale visant à renforcer sa compétitivité dans le secteur des matériaux de moyenne gamme et haut de gamme sera menée, a indiqué M. Sun.

Toujours selon M. Sun, au lieu de réaliser des percées séparées, la société vise des avantages systématiques et s'oriente actuellement vers une création de valeur fondée sur l'innovation.

Pour cette nouvelle ère, le Yunnan Tin Group déploie des efforts pour étendre sa présence mondiale en tirant parti d'une perspective mondiale pour gagner l'avenir, coopérer à l'initiative « Belt and Road » et accélérer la dynamique internationale.

M. Sun a souligné les trois aspects prioritaires à cet égard, à savoir l'ouverture et la coopération pour établir un schéma industriel mondialisé, l'adhésion au développement durable, notamment grâce au développement de mines vertes, de la production propre et de l'économie circulaire, ainsi qu'une image de marque privilégiant la qualité.

Avec des objectifs clairs et des produits de première qualité, le Yunnan Tin Group est déterminé à devenir un fournisseur de solutions globales de premier plan pour les industries mondiales de l'étain et de l'indium, a ajouté M. Sun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833987/19380375e154471ca1085b40d4308434.jpg