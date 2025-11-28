Xinhua Silk Road: 중국 주석 산업 거대 기업, 혁신 노력으로 글로벌 입지 확장

베이징 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 중국 남서부에 위치한 정련 주석 생산업체 윈난틴그룹(Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.)이 혁신 주도 성장 전략을 바탕으로 글로벌 주석 시장 진출에 더욱 속도를 내고 있다.

100년의 역사를 자랑하는 이 중국 주석 산업 거물은 채굴, 가공, 제련, 주석 재료, 주석 화학물질 및 관련 재활용을 아우르는 완전한 산업 체인을 구축했으며, 지난 20년간 세계 최대 정련 주석 생산업체의 자리를 지켜왔다.

Photo shows a panoramic view of the tin industry branch under Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (Source: Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.)

현재 회사의 제품과 소재는 항공, 5G 통신, 태양광(PV) 배터리, 반도체 칩 등 다양한 분야에서 활용되며 글로벌 주석 산업에서 탄탄한 기반을 다지고 있다.

2021부터 2025년까지 윈난틴그룹은 '4+2' 산업 패턴을 구축했다. 비철금속 원자재, 공급망 및 물류, 신소재 및 심층 가공, 자산 관리 및 지원 산업을 핵심 사업의 기둥으로 삼고, 여기에 과학기술 혁신과 인재 육성 플랫폼을 결합한 형태다.

쑨융(Sun Yong) 윈난틴그룹 회장은 이러한 산업 구조가 기존 강점을 강화했을 뿐 아니라 미래 지향 산업을 위한 견고한 기반을 마련했다고 밝혔다. 2021년 이후 회사는 국가 및 성급 혁신 플랫폼 및 기관 17곳을 추가로 육성했다.

이를 통해 고급 솔더(high-end solder), 솔더링 플럭스(soldering flux), ITO 타깃 소재, 반도체용 고순도 소재 등 분야에서 병목 문제를 해결하는 다양한 혁신 기술이 탄생했다.

쑨 회장은 향후 5년간의 개발 청사진을 확정했으며, 이에 따라 중•고급 소재 부문의 경쟁력을 강화하기 위한 특별 캠페인이 진행될 것이라고 밝혔다.

회사는 개별적인 돌파보다는 체계적 우위 확보와 혁신 주도 가치 창출로의 전환을 목표로 하고 있다.

쑨 회장은 새로운 시대를 맞아 미래 경쟁력을 강화하기 위해 글로벌 관점을 바탕으로 일대일로(Belt and Road) 협력 참여 확대, 국제화 추진 가속화 등을 통해 글로벌 존재감을 넓히는 데 주력하고 있다고 설명했다.

그는 이를 위해 개방적 협력을 통한 글로벌 산업 구조 구축, 친환경 광산 개발•청정 생산•순환 경제 등을 포함한 녹색 발전 고수, 품질 중심의 브랜드 이미지 구축이라는 세 가지 중점 과제를 제시했다.

쑨 회장은 명확한 목표와 고품질 제품을 바탕으로 윈난틴그룹이 글로벌 주석 및 인듐 산업의 종합 솔루션 선도기업으로 도약하겠다는 의지를 밝혔다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/348509.html

SOURCE Xinhua Silk Road