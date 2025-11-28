Xinhua Silk Road：中国錫産業の大企業、革新的な取り組みでグローバル展開を拡大

北京、2025年11月29日 /PRNewswire/ -- 中国南西部に位置する精製錫メーカーであるYunnan Tin Group（Holding）Co., Ltd.は、現在イノベーション主導の成長により、世界の錫市場への進出を加速させています。

百年にわたる努力を経て、中国錫産業の大企業は採掘、加工、製錬、錫材料、錫化学品、関連リサイクルを網羅する完全な産業チェーンを構築し、過去20年間で世界最大の精製錫生産者となりました。

Photo shows a panoramic view of the tin industry branch under Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (Source: Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.)

現在、同社の製品と材料は航空、5G通信、太陽光電池、半導体チップに広く使用され、世界錫産業における確固たる地位を確立しています。

2021年から2025年にかけて、同社は「4+2」産業構造を確立しました。非鉄金属原料、サプライ・チェーンと物流、新素材と深加工、資産管理と支援産業が、科学技術革新と人材育成プラットフォームと共に中核事業を支える柱となっています。

Yunnan Tin GroupのSun Yong会長は、この産業構造は同社の既存の強みを強化するだけでなく、将来を見据えた分野への堅固な基盤を築いたと述べました。2021年以降、同社はさらに17の省/国家レベルのイノベーション・プラットフォームおよび関連機関を育成してきました。

これにより、ハイエンドはんだ、はんだフラックス、ITOターゲット材料、半導体用高純度材料などのボトルネックを突破する技術を含む、多様な革新的技術が誕生しました。

今後5年間、Yunnan Tin Groupは中高級材料分野における競争力強化を目的とした特別キャンペーンを実施する発展計画を策定したとSun氏は述べました。

「同社は個別的な技術革新ではなく体系的な優位性の確立を目指しており、現在はイノベーション主導の価値創造へと移行中です」とSun氏は説明しました。

新時代において、グローバルな視野で未来を切り拓くこと、「一帯一路」協力に参画すること、国際展開を加速することは、Yunnan Tin Groupがグローバルな存在感を拡大するために進めている取り組みです。

Sun氏はこの点で3つの重点領域を提示しました。すなわち、開放型協力によるグローバル産業レイアウトの構築、グリーン鉱山開発、クリーン生産、循環型経済を含むグリーン発展の堅持、そして品質を最優先とするブランド・イメージの確立です。

「明確な目標と高品質な製品を武器に、Yunnan Tin Groupは世界の錫/インジウム産業における総合ソリューションのリーディング・プロバイダーとなる決意です」とSun氏は付け加えました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/348509.html

