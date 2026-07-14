Xinhua Silk Road：黒竜江省、鶏西市で文化・観光振興イベントを開催

北京、中国2026年7月14日 /PRNewswire/ -- 7月8日、中国東北部の黒竜江省鶏西市にて、第8回黒竜江省観光産業発展会議（Heilongjiang Provincial Tourism Industry Development Conference）の一環として、黒竜江省特色文化観光プロモーション会議（Heilongjiang Features Culture and Tourism Promotion Conference）が開幕しました。

中国北東部最古の漁猟文明の一つ、「粛慎文化」、国境の風景、革命文化遺産、開拓者の叙事詩、産業・鉱業遺産、そして活気あふれる文化・観光要素を融合させたこのイベントでは、観客に向けて同地域の文化・観光資源の豊かさをアピールする壮大なパフォーマンスが披露されました。

Performers present a performance at the Heilongjiang Features Culture and Tourism Promotion Conference, July 8, 2026. (Xinhua/Na Yuqi)

World Tourism AllianceのXu Peng副会長はスピーチにおいて、この地が世界的に重要な観光地であり、観光客の送り出し国でもある中国は、現在、かつてないほどの取り組みをもって国境を越えた観光業の発展を推進していると述べました。

「近年、黒竜江省は文化・観光産業の質の高い発展の推進に注力しています。これにより、世界トップクラスのウィンターリゾート地や夏の避暑地としての整備が加速し、寒冷地の資源を活気ある経済へと転換する動きが加速しています。」

鶏西市は、今年の観光産業発展会議の開催地として、「中国の天然黒鉛の都およびエコツーリズム都市」という強みを活かし、会議の開催において独自の新たな道を切り拓きました。

同市は、多様な観光資源を活用することで包括的な観光マップを構築しただけでなく、デジタル技術を用いて観光体験を向上させるとともに、消費者に優しい施策やさらなる市場開放を通じて、観光客の送り出し市場を拡大しています。

今回の観光産業開発会議の開催中には、省レベルの文化・観光産業振興会議、全国旅行代理店振興会議、主要な文化・観光投資プロジェクトの調印式、および同省の文化・観光産業の発展を紹介する現地視察といった、一連のイベントが開催されました。

これらのイベントでは、業界の専門家、文化・観光関連企業、および財界の重鎮らが一堂に会し、産業の高度化に向けた道筋について活発な議論を行いました。また、文化・観光開発における新たなビジネスチャンスを模索するとともに、文化・観光事業の変革における成功事例を共有しました。

黒竜江省は、森林や湿地、中露国境を流れる河川といった独自の豊かな観光資源を活かし、夏の観光に向けた「100日間キャンペーン」を展開しました。また、10の質の高いテーマ別観光ルートを整備し、省全体を網羅する文化・観光消費エコシステムの構築を推進しています。

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SOURCE Xinhua Silk Road