Xinhua Silk Road: Heilongjiang lancar acara promosi kebudayaan dan pelancongan di Bandar Jixi

BEIJING, 14 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Persidangan promosi kebudayaan dan pelancongan membuka tirainya di Bandar Jixi, Wilayah Heilongjiang di timur laut China pada 8 Julai sebagai salah satu acara dalam Persidangan Pembangunan Industri Pelancongan Wilayah Heilongjiang Ke-8.

Performers present a performance at the Heilongjiang Features Culture and Tourism Promotion Conference, July 8, 2026. (Xinhua/Na Yuqi)

Mengintegrasikan Budaya Sushen, antara tamadun perikanan dan perburuan terawal di timur laut China, landskap sempadan, warisan budaya merah, epik golongan perintis, warisan perindustrian dan perlombongan serta elemen kebudayaan dan pelancongan yang dinamik, acara itu menampilkan persembahan hebat kepada penonton yang menyerlahkan kekayaan sumber kebudayaan dan pelancongan wilayah tersebut.

Xu Peng, naib pengerusi World Tourism Alliance, berkata dalam ucapannya bahawa sebagai destinasi pelancongan dan sumber pelancong yang penting di peringkat global, China kini menggalakkan pembangunan pelancongan rentas sempadan dengan usaha yang belum pernah dilakukan sebelum ini.

"Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Heilongjiang komited untuk menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi industri kebudayaan dan pelancongannya. Wilayah itu telah mempercepat pembinaan destinasi pelancongan ais dan salji bertaraf dunia serta pusat peranginan musim panas, sekali gus mempercepat transformasi sumber iklim sejuk menjadi ekonomi yang berkembang pesat."

Sebagai bandar tuan rumah persidangan pembangunan industri pelancongan tahun ini, Jixi telah meneroka laluan baharu yang tersendiri dalam penganjuran persidangan itu dengan memanfaatkan kekuatannya sebagai "ibu kota grafit China dan bandar ekopelancongan".

Bandar ini telah membangunkan peta pelancongan menyeluruh dengan memanfaatkan kepelbagaian sumbernya, meningkatkan pengalaman pengunjung menerusi teknologi digital dan memperluas pasaran sumber pelancong melalui langkah mesra pengguna dan keterbukaan yang lebih luas.

Sepanjang persidangan pembangunan industri pelancongan tersebut, beberapa siri aktiviti telah diadakan termasuk persidangan promosi industri kebudayaan dan pelancongan wilayah, persidangan promosi agensi pelancongan nasional, majlis menandatangani projek pelaburan utama kebudayaan dan pelancongan serta lawatan lapangan yang mempamerkan pembangunan industri kebudayaan dan pelancongan wilayah tersebut.

Aktiviti-aktiviti ini menghimpunkan pakar industri, perusahaan kebudayaan dan pelancongan serta wakil perniagaan untuk bersama-sama membincangkan laluan peningkatan industri, meneroka peluang baharu bagi pembangunan kebudayaan dan pelancongan serta berkongsi model kejayaan transformasi kebudayaan dan pelancongan.

Dengan memanfaatkan kekayaan sumber uniknya seperti hutan, tanah lembap dan sungai sempadan, Heilongjiang turut melancarkan "kempen 100 hari" bagi pelancongan musim panas, memperkenalkan 10 laluan pelancongan bertema berkualiti tinggi serta membangunkan ekosistem penggunaan kebudayaan dan pelancongan di seluruh wilayah.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351300.html

SOURCE Xinhua Silk Road