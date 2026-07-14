Xinhua Silk Road: มณฑลเฮยหลงเจียงจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ เมืองจี๋ซี
News provided byXinhua Silk Road
14 Jul, 2026, 15:28 CST
ปักกิ่ง, 14 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเปิดฉากขึ้นที่เมืองจี๋ซี มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการประชุมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมณฑลเฮยหลงเจียง ครั้งที่ 8
งานดังกล่าวผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันโดดเด่นของเมือง ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมซู่เซิน ซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมการล่าสัตว์และประมงที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทัศนียภาพตามแนวชายแดน มรดกวัฒนธรรมสีแดง เรื่องราวมหากาพย์ของผู้บุกเบิก มรดกอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ตลอดจนเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันมีชีวิตชีวา โดยมีการแสดงสุดตระการตาที่สะท้อนศักยภาพด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองได้อย่างโดดเด่น
Xu Peng รองประธาน World Tourism Alliance กล่าวในสุนทรพจน์ว่า ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกและแหล่งนักท่องเที่ยวรายใหญ่ จีนกำลังผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนด้วยความมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
"ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลเฮยหลงเจียงได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยเร่งสร้างจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวฤดูหนาวระดับโลกและแหล่งพักผ่อนฤดูร้อน พร้อมทั้งเร่งเปลี่ยนทรัพยากรจากสภาพอากาศหนาวเย็นให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ"
ในฐานะเมืองเจ้าภาพของการประชุมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีนี้ เมืองจี๋ซีได้สร้างแนวทางใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยอาศัยจุดแข็งในฐานะ "เมืองหลวงแห่งแกรไฟต์ของจีน" และ "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"
เมืองได้พัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแบบครบวงจรด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่หลากหลาย ยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และขยายตลาดนักท่องเที่ยวผ่านมาตรการส่งเสริมการบริโภคและการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
ตลอดการประชุมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับมณฑล การประชุมส่งเสริมการขายสำหรับบริษัทนำเที่ยวระดับประเทศ พิธีลงนามโครงการลงทุนสำคัญด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑล
กิจกรรมเหล่านี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางยกระดับอุตสาหกรรม แสวงหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาภาควัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนรูปแบบความสำเร็จในการยกระดับภาควัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ มณฑลเฮยหลงเจียงยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันโดดเด่น เช่น ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ และแม่น้ำชายแดน พร้อมเปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยวฤดูร้อน "100-Day Campaign" โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูง 10 เส้นทางในธีมต่าง ๆ และส่งเสริมระบบนิเวศการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑล
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351300.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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