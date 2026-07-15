Xinhua Silk Road: Heilongjiang inicia evento de promoción de la cultura y el turismo en la ciudad de Jixi

BEIJING, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de julio comenzó en la ciudad de Jixi, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, una conferencia para la promoción de la cultura y el turismo, como parte de los eventos desarrollados en el marco de la 8.ª Conferencia Provincial sobre el Desarrollo de la Industria del Turismo de Heilongjiang.

Los artistas ofrecen un espectáculo en la Conferencia de promoción de la cultura y el turismo de Heilongjiang, el 8 de julio de 2026. (Xinhua/Na Yuqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Al integrar la cultura Sushen (una de las primeras civilizaciones dedicadas a la pesca y la caza en el noreste de China), los paisajes fronterizos, el patrimonio cultural rojo, la epopeya de los pioneros, el patrimonio industrial y minero, y los vibrantes elementos culturales y turísticos, el evento ofreció una espectacular presentación para el público, en la que puso de relieve su riqueza en materia de cultura y turismo.

En su discurso, Xu Peng, vicepresidente de la Alianza Mundial del Turismo, expresó que como destino turístico de importancia mundial y fuente de turismo, China está promoviendo actualmente el desarrollo del turismo transfronterizo con iniciativas sin precedentes.

"Durante los últimos años, Heilongjiang ha estado comprometida con la promoción del desarrollo de alta calidad de los sectores de la cultura y el turismo en la provincia. Ha acelerado la construcción de un destino de primer nivel de hielo y nieve, así como de lugares vacacionales de verano, para impulsar la transformación de los recursos del clima frío en una economía próspera".

Como anfitriona de la conferencia sobre el desarrollo de la industria turística de este año, la ciudad de Jixi ha explorado una vía nueva y diferente para celebrar la conferencia, al aprovechar sus fortalezas como "la capital china del grafito y una ciudad de turismo ecológico".

La ciudad ha desarrollado un mapa turístico integral aprovechando sus diversos recursos, ha mejorado la experiencia de los visitantes con tecnologías digitales y ha ampliado el mercado turístico a través de medidas que benefician a los consumidores y una mayor apertura.

Durante la conferencia sobre el desarrollo de la industria turística, se llevaron a cabo una serie de actividades, entre ellas la conferencia provincial para la promoción de la cultura y el turismo, la conferencia nacional para la promoción de las agencias de viaje, ceremonias de firma de proyectos clave de inversión en cultura y turismo, así como visitas de campo para mostrar el desarrollo de la industria cultural y turística de la provincia.

Estas actividades reunieron a expertos del sector, empresas culturales y turísticas, y representantes de empresas para analizar de manera conjunta las vías para la modernización industrial, explorar nuevas oportunidades para el desarrollo de la cultura y el turismo, y compartir modelos de éxito para la transformación cultural y turística.

Aprovechando sus recursos naturales únicos, como los bosques, los humedales y los ríos fronterizos, Heilongjiang también ha lanzado una "campaña de 100 días" para el turismo de verano, a través de la cual presenta diez rutas turísticas temáticas de alta calidad y fomenta un ecosistema de consumo cultural y turístico en toda la provincia.

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FUENTE Xinhua Silk Road