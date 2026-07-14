Xinhua Silk Road : la province du Heilongjiang lance une manifestation de promotion de la culture et du tourisme dans la ville de Jixi

PÉKIN, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Une conférence consacrée à la promotion de la culture et du tourisme a débuté le 8 juillet dans la ville de Jixi, dans la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, dans le cadre de la 8e Conférence sur le développement de l'industrie touristique de la province du Heilongjiang.

Performers present a performance at the Heilongjiang Features Culture and Tourism Promotion Conference, July 8, 2026.

Associant la culture Sushen, l'une des plus anciennes civilisations de pêcheurs et de chasseurs du nord-est de la Chine, les paysages frontaliers, le patrimoine culturel « rouge », l'épopée des pionniers, le patrimoine industriel et minier ainsi que des éléments culturels et touristiques dynamiques, l'événement a offert au public un spectacle grandiose, mettant en valeur les atouts culturels et touristiques de la province.

Xu Peng, vice-président de l'Alliance mondiale du tourisme, a déclaré dans son discours qu'en tant que destination touristique et source de touristes d'importance mondiale, la Chine s'emploie actuellement à promouvoir le développement du tourisme transfrontalier à travers des efforts sans précédent.

« Ces dernières années, la province du Heilongjiang s'est engagée à promouvoir le développement de qualité de ses secteurs de la culture et du tourisme. Nous avons pu ainsi accélérer la création d'une destination touristique de classe mondiale dédiée aux sports d'hiver et de lieux de villégiature estivaux, favorisant ainsi la transformation des ressources propres aux climats froids en une économie florissante. »

En tant que ville hôte de la conférence sur le développement du secteur touristique de cette année, Jixi a utilisé une nouvelle voie originale pour accueillir cet événement en tirant parti de ses atouts en tant que « capitale chinoise du graphite et ville de tourisme écologique ».

La ville a élaboré une stratégie touristique globale en tirant parti de la diversité de ses ressources, a amélioré l'expérience des visiteurs grâce aux technologies numériques et à l'attraction de son marché touristique par le biais de mesures favorables aux consommateurs et d'une plus grande ouverture.

Dans le cadre de la conférence sur le développement du secteur du tourisme, plusieurs activités ont été organisées, notamment une conférence provinciale de promotion du secteur culturel et touristique, la conférence nationale de promotion des agences de voyage, des cérémonies de signature de projets d'investissement clés dans les domaines de la culture et du tourisme, ainsi que des visites sur le terrain mettant en valeur le développement du secteur culturel et touristique de la province.

Ces activités ont réuni des experts du secteur, des entreprises du domaine de la culture et du tourisme, ainsi que des représentants du monde des affaires, afin de discuter ensemble des voies à suivre pour la modernisation industrielle, d'explorer de nouvelles opportunités de développement culturel et touristique et de partager des modèles de réussite en matière de transformation des secteurs de la culture et du tourisme.

Tirant parti de ses ressources naturelles uniques, telles que ses forêts, ses zones humides et ses cours d'eau frontaliers, la province du Heilongjiang a également lancé une « campagne de 100 jours » consacrée au tourisme estival, en proposant dix itinéraires touristiques thématiques de grande qualité et en favorisant la mise en place d'un écosystème de consommation culturelle et touristique à l'échelle de la province.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351300.html

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