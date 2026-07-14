Xinhua Silk Road: Heilongjiang lanza un evento de promoción cultural y turística en la ciudad de Jixi

PEKÍN, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de julio se dio comienzo en la ciudad de Jixi, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, una conferencia sobre promoción cultural y turística, como parte de la 8ª Conferencia Provincial de Desarrollo de la Industria Turística de Heilongjiang.

Performers present a performance at the Heilongjiang Features Culture and Tourism Promotion Conference, July 8, 2026. (Xinhua/Na Yuqi)

Integrando la cultura Sushen, una de las civilizaciones de pesca y caza más antiguas del noreste de China, paisajes fronterizos, patrimonio cultural rojo, la epopeya de los pioneros, patrimonio industrial y minero, y vibrantes elementos culturales y turísticos, el evento ofreció una actuación espectacular para el público, destacando su riqueza cultural y turística.

Xu Peng, vicepresidente de la Alianza Mundial del Turismo, afirmó en su discurso que, como destino turístico de importancia mundial y fuente de turistas, China está impulsando actualmente el desarrollo del turismo transfronterizo con esfuerzos sin precedentes.

"En los últimos años, Heilongjiang se ha comprometido a promover el desarrollo de alta calidad de sus industrias culturales y turísticas. Ha acelerado la construcción de un destino turístico de hielo y nieve de clase mundial y centros vacacionales de verano, impulsando la transformación de los recursos del clima frío en una economía próspera".

Como ciudad anfitriona de la conferencia de desarrollo de la industria turística de este año, Jixi ha explorado una nueva y singular vía para albergar la conferencia, aprovechando sus puntos fuertes como "la capital china del grafito y una ciudad de turismo ecológico".

La ciudad ha desarrollado un mapa turístico integral aprovechando sus diversos recursos, mejorando la experiencia de los visitantes con tecnologías digitales y ampliando el mercado turístico mediante medidas que favorecen al consumidor y una mayor apertura.

Durante la conferencia sobre el desarrollo del sector turístico, se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas una conferencia provincial de promoción de la industria cultural y turística, la conferencia nacional de promoción de agencias de viajes, ceremonias de firma de proyectos clave de inversión en cultura y turismo, y visitas de campo para mostrar el desarrollo de la industria cultural y turística de la provincia.

Estas actividades reunieron a expertos de la industria, empresas culturales y turísticas, y representantes empresariales para debatir conjuntamente sobre las vías de modernización industrial, explorar nuevas oportunidades para el desarrollo cultural y turístico, y compartir modelos exitosos para la transformación cultural y turística.

Aprovechando sus singulares recursos naturales, como bosques, humedales y ríos fronterizos, Heilongjiang también ha puesto en marcha una "campaña de 100 días" para el turismo de verano, presentando diez rutas turísticas temáticas de alta calidad y fomentando un ecosistema de consumo cultural y turístico en toda la provincia.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351300.html

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