Yas Island de Abu Dhabi abrirá "Stranger Things: The Experience"

A contagem regressiva começou: fãs poderão vivenciar o Mundo Invertido na Yas Island a partir de 14 de novembro

ABU DHABI, EAU, 28 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Um fenômeno global de entretenimento está prestes a chegar à Yas Island, e está trazendo o Mundo Invertido com ele. A Ilha sediará a estreia de "Stranger Things: The Experience", trazendo o mundo imersivo de Hawkins, Indiana, à vida no Oriente Médio pela primeira vez.

Stranger Things: The Experience at Yas Island Abu Dhabi

Com abertura em 14 de novembro, "Stranger Things: The Experience" transportará os fãs diretamente para Hawkins, Indiana, onde se tornarão parte do enredo do universo de "Stranger Things". Assim como suas apresentações esgotadas em Nova York, Londres e Paris, "Stranger Things: The Experience" na Yas Island contará com cenários imersivos, atores ao vivo e efeitos especiais de cair o queixo que misturam as linhas entre ficção e realidade. Os convidados passarão por cenas icônicas da série; do Laboratório de Hawkins aos túneis escuros do Mundo Invertido, antes de terminar sua jornada em uma vibrante área de "Mix-Tape" que celebra a nostalgia dos anos 80, com comida temática, fotos, mercadorias exclusivas e surpresas inspiradas nos momentos mais memoráveis do show.

Coincidindo com a expectativa global pela quinta e última temporada de "Stranger Things", Yas Island convida os fãs a uma oportunidade única de mergulhar na aventura sobrenatural no mesmo momento em que a série cativa o público em todo o mundo.

Liam Findlay, CEO da Miral Destinations, disse: "Esta parceria é mais um exemplo da colaboração da Yas Island com algumas das marcas de entretenimento mais fortes do mundo para oferecer experiências inesquecíveis aos nossos convidados. "Stranger Things: The Experience" é uma adição extraordinária ao nosso destino; não é apenas entretenimento, é um convite para entrar em um dos universos mais emblemáticos de nossa época. Mal podemos esperar para receber os fãs em Hawkins aqui na Yas island."

Seja você um fã de longa data ou esteja descobrindo Hawkins pela primeira vez, prepare-se para uma jornada cinematográfica totalmente imersiva e cheia de ação, repleta de momentos interativos, efeitos audiovisuais impressionantes e uma atmosfera que transforma a Yas Island na experiência definitiva de "Stranger Things".

Acesse www.yasisland.com para obter mais informações ou junte-se à lista de espera em https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2805611/Yas_Island_Stranger_Things.jpg

FONTE Yas Island