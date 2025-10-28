Yas Island à Abou Dabi s'apprête à ouvrir « Stranger Things: The Experience »

Le compte à rebours est lancé : les fans découvrir l'Upside Down à Yas Island à partir du 14 novembre

ABOU DABI, ÉAU, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Un phénomène mondial de divertissement est sur le point d'arriver à Yas Island, et il apporte l'Upside Down avec lui. L'île accueillera les débuts de « Stranger Things: The Experience », qui fait revivre pour la première fois au Moyen-Orient le monde immersif de Hawkins, dans l'Indiana.

Stranger Things: The Experience at Yas Island Abu Dhabi

Ouverture le 14 novembre, « Stranger Things: The Experience » transportera les fans directement à Hawkins, dans l'Indiana, où ils feront partie de l'intrigue de l'univers de Stranger Things. À l'instar des expériences couronnées de succès à New York, Londres et Paris, « Stranger Things: The Experience » à Yas Island présentera des décors immersifs, des acteurs en chair et en os et des effets spéciaux époustouflants qui brouilleront les frontières entre la fiction et la réalité. Il sera possible de traverser des scènes emblématiques de la série, du laboratoire d'Hawkins aux sombres tunnels de l'Upside Down, avant de terminer le voyage dans la zone « Mix-Tape » célébrant la nostalgie des années 80, avec des plats à thème, des séances photos, des produits dérivés exclusifs et des surprises inspirées des moments les plus mémorables de la série.

Coïncidant avec l'attente de la cinquième et dernière saison de Stranger Things, Yas Island invite les fans pour une occasion unique de se plonger dans l'aventure surnaturelle au moment même où la série captive le public dans le monde entier.

Liam Findlay, CEO de Miral Destinations, déclare : « Ce partenariat est un nouvel exemple de la collaboration de Yas Island avec certaines des plus grandes marques de divertissement au monde pour offrir des expériences inoubliables. « Stranger Things: The Experience » est un superbe complément à notre destination, ce n'est pas seulement un divertissement, c'est une invitation à pénétrer dans l'un des univers les plus marquants de notre époque. Nous sommes impatients d'accueillir les fans à Hawkins, ici même, à Yas Island. »

Que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous découvriez Hawkins pour la première fois, attendez-vous à une aventure cinématographique totalement immersive et remplie d'action, avec des moments interactifs, des effets audiovisuels époustouflants et une atmosphère qui transformera Yas Island en l'expérience Stranger Things ultime.

Rendez-vous sur www.yasisland.com pour de plus amples renseignements ou inscrivez-vous sur la liste d'attente à l'adresse https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2805611/Yas_Island_Stranger_Things.jpg