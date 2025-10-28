아부다비 야스 아일랜드, '기묘한 이야기: 체험' 마을 개장

초읽기 돌입 : 11월 14일 야스 아일랜드에서 뒤집힌 세계 체험전 시작

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 전 세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 드라마의 무대인 뒤집힌 세계(Upside Down)가 야스 아일랜드에 재현된다. 야스 아일랜드에서 '기묘한 이야기: 체험'이 최초로 공개될 예정이다. 중동에서 처음으로 가상 세계인 인디애나주의 호킨스 마을이 실감 나게 구현된다.

11월 14일에 개장하는 '기묘한 이야기: 체험' 마을을 방문한 애청자는 인디애나주 호킨스 마을 세계관에 빠져들어 '기묘한 이야기' 세계관의 이야기 전개를 직접 이끌게 된다. 매진 행렬을 기록했던 뉴욕, 런던, 파리에서와 마찬가지로, 야스 아일랜드의 '기묘한 이야기: 체험' 마을에는 몰입감 넘치는 무대장치, 실제 배우, 그리고 허구와 현실의 경계를 구분하기 어려울 정도로 감쪽같은 특수 효과가 동원된다. 관객들은 호킨스 연구소부터 뒤집힌 세계의 깜깜한 터널에 이르기까지 인기 드라마 시리즈의 여러 상징적인 장면들을 몸소 체험한 후, 테마별 음식, 사진 촬영 기회, 한정판 상품, 그리고 드라마에서 가장 인상 깊었던 순간들을 모티브로 한 깜짝선물 등 80년대의 다양한 문화적 요소들을 한데 모아놓은 특별 공간에서 여정을 마무리하게 된다.

야스 아일랜드의 체험전은 공교롭게도 '기묘한 이야기' 다섯 번째이자 최종 시리즈의 방영 시점과 맞물려 진행된다. 따라서 야스 아일랜드를 방문한 드라마 애청자는 이 드라마 시리즈에 전 세계 시청자의 이목이 쏠린 바로 그 순간에 초자연적인 모험의 세계에 흠뻑 빠져들 수 있다.

미랄 데스티네이션스 (Miral Destinations)의 CEO 리암 핀들리(Liam Findlay)는 "야스 아일랜드가 다시 한번 세계 최고의 엔터테인먼트 브랜드와 제휴하여 방문객들에게 잊지 못할 경험을 선사하려 한다. '기묘한 이야기: 체험' 마을을 개장하면 관광 명소인 야스 아일랜드의 인기가 한층 더 높아질 것으로 예상된다. 이 체험전은 단순히 즐기고 끝나는 단발성 콘텐츠가 아니라, 이 시대의 가장 대표적인 세계관을 직접 체험할 절호의 기회이기 때문이다. 그래서인지 바로 이곳 야스 아일랜드의 호킨스 마을에 애청자들을 맞이할 날이 손꼽아 기다려진다"라고 전했다.

열렬한 애청자뿐 아니라 호킨스 마을을 처음 접하는 방문객도 사실적이고 박진감 넘치며 영화처럼 짜임새 있는 여정을 만끽할 수 있을 것으로 보인다. 관람객이 직접 참여하는 짜릿한 순간들, 놀라운 시청각 효과, 그리고 야스 아일랜드가 '기묘한 이야기'의 세계관으로 탈바꿈하는 행사 분위기로 여러분 모두를 초대한다.

www.yasisland.com에서 자세한 내용을 확인할 수 있고, https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/에서 예매 대기자 명단에 등록할 수 있다.

