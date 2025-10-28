阿布扎比亞斯島即將帶來《怪奇物語：體驗》

新聞提供者Yas Island
開始倒數：11 月 14 日起，戲迷可於亞斯島體驗「顛倒世界」(Upside Down)
阿聯酋阿布扎比 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球娛樂奇跡即將降臨亞斯島帶來「顛倒世界」(Upside Down)。該島將首次主辦《怪奇物語：體驗》活動，非常率先於中東帶來印第安納州霍金斯鎮的沉浸式世界。
11 月 14 日起，《怪奇物語：體驗》 將直接帶戲迷到印第安納州霍金斯鎮，並成為《怪奇物語》世界的劇情一部份。正如一票難求的紐約、倫敦或巴黎《怪奇物語：體驗》，亞斯島《怪奇物語：體驗》將以浸淫式場景、真人演員和驚嘆特效為特色，模糊虛構與現實之間的界線。賓客將遊走劇中的經典場景、從霍金斯實驗室到「顛倒世界」的黑暗隧道，最後在充滿活力的「混音帶」區結束旅程。此區紀念 80 年代懷舊情壞，提供主題食品、影相場景、獨家商品，以及該劇最經典時刻為靈感的驚喜。
全球期待《怪奇物語》第五季（即最後一季）時，亞斯島邀請戲迷把握沉醉超自然冒險的獨特機會。差不多同時，該片集吸引全球觀眾。
Miral Destinations 行政總裁 Liam Findlay 表示：「此合作是亞斯島與全球最強大娛樂品牌合作的又一例子，務求為我們的賓客帶來難忘體驗。《怪奇物語：體驗》 是我們目的地的精彩增建部份，它不僅是娛樂，更是進入我們時代最經典世界之一的邀請。我們急不及待地歡迎戲迷，蒞臨亞斯島上的霍金斯鎮。 」
無論您是忠實擁躉或首次發現霍金斯鎮，均可期待完全置身於緊張刺激戲劇之旅。此旅途充滿互動時刻、震撼視聽效果，以及轉化亞斯島為終極《怪奇物語》體驗的氣氛。
如欲查看更多資料，請瀏覽 www.yasisland.com 或登記後補名單 https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/
