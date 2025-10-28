阿布扎比亞斯島即將帶來《怪奇物語：體驗》

全球期待《怪奇物語》第五季（即最後一季）時，亞斯島邀請戲迷把握沉醉超自然冒險的獨特機會。差不多同時，該片集吸引全球觀眾。

Miral Destinations 行政總裁 Liam Findlay 表示：「此合作是亞斯島與全球最強大娛樂品牌合作的又一例子，務求為我們的賓客帶來難忘體驗。《怪奇物語：體驗》 是我們目的地的精彩增建部份，它不僅是娛樂，更是進入我們時代最經典世界之一的邀請。我們急不及待地歡迎戲迷，蒞臨亞斯島上的霍金斯鎮。 」

無論您是忠實擁躉或首次發現霍金斯鎮，均可期待完全置身於緊張刺激戲劇之旅。此旅途充滿互動時刻、震撼視聽效果，以及轉化亞斯島為終極《怪奇物語》體驗的氣氛。

如欲查看更多資料，請瀏覽 www.yasisland.com 或登記後補名單 https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/

