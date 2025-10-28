Isla de Yas, Abu Dabi, inaugurará "Stranger Things: The Experience"

La cuenta regresiva comenzó: los aficionados podrán vivir la experiencia de la dimensión alternativa del mundo al revés en Isla de Yas, a partir del 14 de noviembre

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Un fenómeno del entretenimiento mundial está a punto de llegar a la Isla de Yas y traerá consigo el "Mundo del revés". La isla celebrará el debut de "Stranger Things: The Experience", que da vida por primera vez al mundo inmersivo de Hawkins, Indiana, en Medio Oriente.

Stranger Things: The Experience at Yas Island Abu Dhabi

A partir del 14 de noviembre, "Stranger Things: The Experience" transportará a los aficionados directamente a Hawkins, Indiana, donde se convertirán en parte de la historia del universo de "Stranger Things". Al igual que sus eventos agotados en Nueva York, Londres y París, "Stranger Things: The Experience" en Isla de Yas contará con escenarios inmersivos, actores en vivo y efectos especiales asombrosos que desdibujarán las líneas entre la ficción y la realidad. Los visitantes transitarán por escenas icónicas de la serie; desde Hawkins Lab hasta los oscuros túneles del "Mundo del revés", antes de terminar su experiencia en una vibrante área de "mezcla de cintas" que celebra la nostalgia de los años 80, con comida temática, fotos, productos exclusivos y sorpresas inspiradas en los momentos más memorables del programa.

Al coincidir con la expectativa mundial por la quinta y última temporada de "Stranger Things", Isla de Yas invita a los aficionados a esta oportunidad única de experimentar esta aventura sobrenatural en un momento en que la serie cautiva al público de todo el mundo.

Liam Findlay, director ejecutivo de Miral Destinations, declaró: "Esta alianza es otro ejemplo de la colaboración de Isla de Yas con algunas de las marcas de entretenimiento más sólidas del mundo para brindar experiencias inolvidables a nuestros visitantes. "Stranger Things: The Experience" es una excelente adición a nuestro destino, no es solo entretenimiento, es una invitación a entrar en uno de los universos más influyentes de nuestra época. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los aficionados a Hawkins aquí en Isla de Yas".

Tanto si es aficionado incondicional como si descubre Hawkins por primera vez, le espera una experiencia cinematográfica totalmente inmersiva con mucha acción y momentos interactivos, efectos audiovisuales increíbles y una atmósfera que convierte a Isla de Yas en la mejor experiencia de "Stranger Things".

Visite www.yasisland.com para más información o únase a la lista de espera en https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2805611/Yas_Island_Stranger_Things.jpg

