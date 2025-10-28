La Isla de Yas Abu Dabi acoge el estreno de 'Stranger Things: The Experience'

La cuenta atrás ha comenzado: los fans podrán experimentar el Mundo del Revés en la Isla de Yas a partir del 14 de noviembre.

ABU DABI, EAU, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Un fenómeno mundial del entretenimiento está a punto de llegar a la Isla de Yas, y trae consigo el Mundo del Revés. La Isla acogerá el estreno de "Stranger Things: The Experience", que traerá el mundo inmersivo de Hawkins, Indiana, a Oriente Medio por primera vez.

Stranger Things: The Experience at Yas Island Abu Dhabi

El 14 de noviembre, "Stranger Things: The Experience" transportará a los fans directamente a Hawkins, Indiana, donde formarán parte de la historia del universo de "Stranger Things". Al igual que sus presentaciones con entradas agotadas en Nueva York, Londres y París, "Stranger Things: The Experience" en la Isla de Yas contará con escenarios inmersivos, actores en vivo y efectos especiales espectaculares que difuminan la realidad. Los visitantes recorrerán escenas icónicas de la serie, desde el Laboratorio de Hawkins hasta los oscuros túneles del Mundo del Revés, antes de finalizar su viaje en una vibrante zona de "Mix-Tapes" que celebra la nostalgia de los 80, con comida temática, sesiones de fotos, productos exclusivos y sorpresas inspiradas en los momentos más memorables de la serie.

Coincidiendo con la anticipación mundial por la quinta y última temporada de 'Stranger Things', la Isla de Yas invita a los fans a una oportunidad única de sumergirse en la aventura sobrenatural en el mismo momento en que la serie cautiva al público de todo el mundo.

Liam Findlay, consejero delegado de Miral Destinations, afirmó: "Esta alianza es un ejemplo más de la colaboración de la Isla de Yas con algunas de las marcas de entretenimiento más importantes del mundo para brindar experiencias inolvidables a nuestros huéspedes. 'Stranger Things: The Experience' es una magnífica incorporación a nuestro destino; no es solo entretenimiento, sino una invitación a adentrarse en uno de los universos más definitorios de nuestro tiempo. Estamos deseando dar la bienvenida a los fans a Hawkins aquí mismo, en Yas Island".

Ya sea un fan incondicional o descubra Hawkins por primera vez, le espera un viaje cinematográfico totalmente inmersivo y lleno de acción, con momentos interactivos, efectos audiovisuales alucinantes y una atmósfera que convierte la Isla de Yas en la mejor experiencia de "Stranger Things".

Visite www.yasisland.com para obtener más información o únase a la lista de espera en https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/ .