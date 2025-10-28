アブダビ・ヤス島に「ストレンジャー・シングス：ザ・エクスペリエンス（Stranger Things: The Experience）」 がオープン

カウントダウン開始：ファンは11 月14 日よりヤス島で「裏側の世界」を体験可能

アブダビ（UAE）, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 世界的なエンターテインメント現象が、物語の中にある「裏側の世界」と一緒にヤス島にやって来ます。この島では「ストレンジャー・シングス：ザ・エクスペリエンス（Stranger Things: The Experience）」が初公開され、インディアナ州ホーキンスの没入型世界が中東で初めて再現されます。

Stranger Things: The Experience at Yas Island Abu Dhabi

11月14日オープンとなる「ストレンジャー・シングス：ザ・エクスペリエンス（Stranger Things: The Experience）」では、ファンはインディアナ州ホーキンスに直行し、『ストレンジャー・シングス（Stranger Things）』の世界観に没入しながら物語の一部となります。ニューヨーク、ロンドン、パリで完売を記録した同イベントと同様に、ヤス島の「ストレンジャー・シングス：ザ・エクスペリエンス（Stranger Things: The Experience）」も、没入型のセット、生身の俳優、そして現実と虚構の境界線を曖昧にする驚異的な特殊効果が特徴です。来場者はホーキンス研究所から「裏側の世界」の暗黒トンネルまで、シリーズの象徴的なシーンを巡り、最後に80年代ノスタルジアを祝う活気あふれる「ミックステープ（Mix-Tape）」エリアで旅を終えます。テーマに沿ったフード、フォトス・ポット、限定グッズ、そして番組の最も記憶に残る瞬間から着想を得たサプライズが用意されています。

『ストレンジャー・シングス（Stranger Things）』第5シーズン（最終章）の世界的な期待が高まる中、ヤス島はファンを超自然的な冒険に誘います。シリーズが全世界の観客を魅了するまさにその瞬間に、没入型の体験を楽しむことができる特別な機会です。

Miral Destinations のCEO 、Liam Findlay 氏は次のように述べています。「この提携は、ヤス島が世界有数の強力なエンターテインメント・ブランドと連携し、お客様に忘れられない体験を提供している好例です。『ストレンジャー・シングス：ザ・エクスペリエンス（Stranger Things: The Experience）』は当施設に素晴らしい新たな魅力を加えるもので、単なる娯楽ではなく、現代を代表する世界観の1つへ足を踏み入れる招待状です。ヤス島でホーキンスの街へファンをお迎えできる日を心待ちにしております。」

熱狂的なファンも、初めてホーキンスを訪れる方も、インタラクティブな瞬間、衝撃的な音響視覚効果、ヤス島を究極の「ストレンジャー・シングス」体験に変える雰囲気に満ちた、完全に没入感のあるアクション満載の映画の旅を期待しましょう。

詳細については、www.yasisland.comにアクセスするか、https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/でウェイティング・リストにご登録ください。

