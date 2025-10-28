Yas Island Abu Dhabi eröffnet „Stranger Things: The Experience'

Der Countdown läuft: Fans können ab dem 14. November auf Yas Island die Welt von „Upside Down" erleben.

ABU DHABI, VAE, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ein globales Unterhaltungsphänomen steht kurz davor, Yas Island zu erobern, und bringt die „Upside Down"-Welt mit sich. Auf der Insel wird die Premiere von „Stranger Things: The Experience" stattfinden, wobei die immersive Welt von Hawkins, Indiana, zum ersten Mal im Nahen Osten zum Leben erweckt wird.

Stranger Things: The Experience at Yas Island Abu Dhabi

Ab dem 14. November versetzt „Stranger Things: The Experience" die Fans direkt nach Hawkins, Indiana, wo sie Teil der Handlung in der Welt von „Stranger Things". Ähnlich wie die ausverkauften Vorstellungen in New York, London und Paris wird „Stranger Things: The Experience" auf Yas Island mit immersiven Kulissen, Live-Darstellern und atemberaubenden Spezialeffekten aufwarten, die die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lassen. Die Gäste bewegen sich durch ikonische Szenen aus der Serie, vom Hawkins Lab bis zu den dunklen Tunneln von Upside Down, bevor sie ihre Reise in einem lebhaften „Mix-Tape"-Bereich beenden, der die Nostalgie der 80er Jahre zelebriert, komplett mit themenbezogenen Speisen, Fotomotiven, exklusiven Merchandise-Artikeln und Überraschungen, die von den unvergesslichsten Momenten der Serie inspiriert sind.

Zeitgleich mit der weltweiten Vorfreude auf die fünfte und letzte Staffel von „Stranger Things" lädt Yas Island Fans zu einer einzigartigen Gelegenheit ein, in das übernatürliche Abenteuer einzutauchen, während die Serie das Publikum weltweit in ihren Bann zieht.

Liam Findlay, CEO von Miral Destinations, sagte: „Diese Partnerschaft ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Yas Island mit einigen der weltweit stärksten Unterhaltungsmarken zusammenarbeitet, um unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten. ‚Stranger Things: The Experience' ist eine großartige Bereicherung für unser Reiseziel. Es ist nicht nur Unterhaltung, sondern eine Einladung, in eines der prägendsten Universen unserer Zeit einzutauchen. Wir können es kaum erwarten, die Fans hier auf Yas Island in Hawkins willkommen zu heißen."

Egal, ob Sie ein eingefleischter Fan sind oder Hawkins zum ersten Mal entdecken, erwarten Sie eine vollständig immersive, actiongeladene, filmische Reise voller interaktiver Momente, atemberaubender audiovisueller Effekte und einer Atmosphäre, die Yas Island zum ultimativen „Stranger-Things"-Erlebnis macht.

Besuchen Sie www.yasisland.com für weitere Informationen oder tragen Sie sich in die Warteliste unter https://strangerthings-experience.com/abu-dhabi/ ein.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2805611/Yas_Island_Stranger_Things.jpg