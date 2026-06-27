Yealink moderniza sua sede operacional global em Singapura e inaugura um novo centro de experiência do cliente

SINGAPURA, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Yealink (300628.SZ), líder global em soluções de Comunicações Unificadas e Colaboração (UC&C), celebrou oficialmente a inauguração de sua sede operacional modernizada em Singapura e do novo Centro de Experiência do Cliente (CEC), marcando um importante passo na estratégia de operações globais da empresa e reforçando seu compromisso de longo prazo com clientes e parceiros em todo o mundo.

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A cerimônia de abertura recebeu clientes, parceiros, representantes governamentais e membros da comunidade tecnológica de Singapura. Entre os convidados ilustres estavam Jay Liu, vice-presidente executivo e secretário do Conselho da Yealink; Prashant Singh Bishnoi, gerente do Programa de Parceiros de Espaços de Trabalho com Inteligência Artificial para a Ásia na Microsoft; Ng Ming Liang, vice-presidente da Divisão de Empresas Globais do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura (EDB); e Pang Yee Loy, diretor sênior para a Ásia-Pacífico da AVIXA.

À medida que a Yealink continua a fortalecer suas operações globais e capacidades de suporte ao cliente, a empresa expandiu sua presença em Singapura com uma nova sede operacional e um Centro de Experiência do Cliente. O sólido ambiente jurídico, a estrutura de conformidade madura e as avançadas capacidades de governança de dados de Singapura também a tornam um importante centro operacional para o Yealink Management Cloud Service (YMCS), ajudando a Yealink a fornecer serviços de nuvem estáveis e confiáveis em todo o mundo.

Singapura: um centro estratégico para as operações globais da Yealink

Como um dos principais centros globais de negócios e inovação, Singapura desempenha um papel fundamental na estratégia global da Yealink.

Em seu discurso na cerimônia de abertura, Jay Liu, vice-presidente executivo e secretário do Conselho da Yealink, destacou a importância de Singapura para as futuras operações da Yealink.

"Singapura é um importante centro operacional que apoia nossos serviços globais, operações confiáveis e engajamento local com o cliente", disse Jay Liu. "Esta sede modernizada reflete nosso compromisso de longo prazo com um ecossistema de colaboração globalmente conectado e confiável."

Ng Ming Liang, vice-presidente da Divisão de Empresas Globais da EDB, afirmou: "A decisão da Yealink reflete a posição de Singapura como uma base confiável para a expansão global. O ambiente de negócios, o ecossistema de P&D e a mão de obra qualificada de Singapura darão suporte à Yealink no desenvolvimento de soluções inovadoras de colaboração digital."

Expandindo o engajamento do cliente local e o próximo capítulo da colaboração global

Junto com a sede modernizada, a Yealink lançou oficialmente seu Centro de Experiência Comunitária (CEC) em Singapura, oferecendo demonstrações práticas de produtos, apresentações de soluções, programas de treinamento e experiências colaborativas. Após a cerimônia, os convidados participaram de visitas guiadas ao CEC, demonstrações de produtos ao vivo e sessões de networking.

O lançamento também marca mais um marco na trajetória de 25 anos da Yealink em Comunicações Unificadas e Colaboração. Atendendo clientes em mais de 140 países e regiões em todo o mundo, a Yealink é reconhecida hoje como uma das 3 maiores empresas globais no mercado de videoconferência.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000999/image1.jpg

FONTE Yealink