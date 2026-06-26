億聯網絡升級新加坡全球運營總部 全新客戶體驗中心啟用

隨著億聯網絡持續強化其全球運營和客戶支持能力，公司擴容新加坡站點，設立了新的運營總部和客戶體驗中心。新加坡健全的法律環境、成熟的合規機制以及先進的數據治理能力，也使其成為億聯設備管理雲服務(YMCS)的重要運營中心，助力億聯網絡為全球用戶提供穩定、可信賴的雲服務。

新加坡：億聯網絡全球運營的戰略樞紐

新加坡作為國際商貿與創新高地，在億聯網絡全球佈局中佔據關鍵地位。

億聯網絡執行副總裁兼董事會秘書Jay Liu在開幕儀式上致辭，強調了新加坡對億聯網絡未來運營的重要性。

Jay Liu表示：「新加坡是支撐我們全球服務、可信運營及本地化客戶服務的重要運營樞紐。此次總部的升級，印證了我們長期致力於搭建全球互聯、可信協作生態系統。」

新加坡經濟發展局全球企業部副總裁Ng Ming Liang表示：「億聯網絡的此番決定，體現了新加坡作為企業拓展全球業務的可靠根據地之地位。新加坡的營商環境、研發生態以及高素質人才儲備，將為億聯網絡推動創新數字化協作解決方案提供有力支持。」

深耕本地客戶服務，開啟全球協作新篇章

伴隨總部的升級，億聯網絡正式啟用了新加坡客戶體驗中心，提供產品實機演示、解決方案展示、培訓課程及協作體驗。儀式結束後，嘉賓們參與了客戶體驗中心的導覽活動、現場產品演示及交流活動。

此次啟幕也標誌著億聯網絡在統一通信與協作領域二十五年發展歷程中的又一里程碑。目前，億聯網絡為全球140多個國家和地區的客戶提供服務，並已躋身全球視頻會議市場前三強。

SOURCE Yealink