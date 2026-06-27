Yealink、シンガポールのグローバル運営本部をアップグレードし、新たなカスタマーエクスペリエンスセンターを開設

シンガポール、2026年6月27日 /PRNewswire/ -- ユニファイド・コミュニケーション＆コラボレーション（UC&C）ソリューションの世界的リーダーであるYealink（300628.SZ）は、改装を終えたシンガポール事業本部および新設のカスタマー・エクスペリエンス・センター（CEC）の開設を正式に記念しました。これは同社のグローバル事業戦略における重要な節目となるものであり、世界中の顧客やパートナーに対する長期的な取り組みをさらに強化するものです。

アセット・プレースホルダー

開会式には、顧客、パートナー、政府関係者、そしてシンガポールのテクノロジー業界の関係者が集まりました。来賓には、Yealinkのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼取締役会秘書であるJay Liu氏、 MicrosoftのAIパワード・ワークプレイス・パートナー・プログラム・マネージャー（アジア担当）であるPrashant Singh Bishnoi氏、Singapore Economic Development Board (EDB)グローバル・エンタープライズ部門バイスプレジデントのNg Ming Liang氏、およびAVIXAのアジア太平洋地域担当シニア・ディレクターであるPang Yee Loy氏などが名を連ねました。

Yealinkは、グローバル事業と顧客サポート体制の強化を継続するなか、シンガポールに新たな事業本部およびカスタマーエクスペリエンスセンターを開設し、同国での事業基盤を拡大しました。シンガポールの強固な法的環境、成熟したコンプライアンス体制、そして高度なデータガバナンス能力も相まって、同国はYealink Management Cloud Service（YMCS）にとって重要な運用拠点となっており、Yealinkが世界中で安定的かつ信頼性の高いクラウドサービスを提供するサポートをしています。

シンガポール：Yealinkのグローバル事業における戦略的拠点

世界有数のビジネスおよびイノベーションの中心地として、シンガポールはYealinkのグローバル戦略において重要な役割を果たしています。

開会式でスピーチを行った、Yealinkのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼取締役会秘書であるJay Liu氏は、Yealinkの今後の事業展開においてシンガポールが果たす重要性を強調しました。

「シンガポールは、当社のグローバルサービス、信頼性の高い事業運営、そして現地に根差した顧客との関わりを支える重要な事業拠点です」と、Jay Liu氏は述べています。. 「この刷新された本社は、世界的に連携し、信頼されるコラボレーション・エコシステムを構築するという、当社の長期的な取り組みを体現するものです。」

EDBのグローバルエンタープライズ部門でバイスプレジデントを務めるNg Ming Liang氏は、次のように述べています。「Yealinkの今回の決定は、シンガポールがグローバル展開における信頼できる拠点としての地位を確立していることを反映するものです。」「シンガポールのビジネス環境、研究開発（R&D）のエコシステム、そして熟練した人材の薫り豊かな人材プールは、Yealinkが革新的なデジタルコラボレーションソリューションを推進するうえで大きな支えとなるでしょう。」

地域における顧客エンゲージメントの拡大と、グローバルな連携の新たな章

本社の改装に伴い、YealinkはシンガポールCECを正式に開設し、製品の体験型デモ、ソリューションの展示、トレーニングプログラム、およびコラボレーション体験を提供しています。式典の後、来賓たちはCECのガイド付きツアーや製品のライブデモンストレーション、ネットワーキングセッションに参加しました。

今回のローンチは、ユニファイド・コミュニケーション＆コラボレーション分野のYealinkの25年にわたる歩みにおける、新たな節目でもあります。世界140以上の国と地域のお客様にサービスを提供しているYealinkは、現在、ビデオ会議市場において世界トップ3の企業として認知されています。

SOURCE Yealink