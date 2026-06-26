Yealink ยกระดับสำนักงานใหญ่ด้านการดำเนินงานระดับโลกในสิงคโปร์ พร้อมเปิดศูนย์บริการเพื่อประสบการณ์ลูกค้าแห่งใหม่

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Yealink

26 Jun, 2026, 21:28 CST

สิงคโปร์, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์ (UC&C) จัดพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ด้านการดำเนินงานในสิงคโปร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และศูนย์บริการเพื่อประสบการณ์ลูกค้า(CEC) แห่งใหม่ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์การดำเนินงานระดับโลกของบริษัท และตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวที่มีต่อลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก

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(PRNewsfoto/Yealink)
(PRNewsfoto/Yealink)

บรรดาลูกค้า พันธมิตร ตัวแทนภาครัฐ และสมาชิกจากชุมชนเทคโนโลยีของสิงคโปร์ ต่างเข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ Jay Liu รองประธานบริหารและเลขานุการคณะกรรมการของ Yealink; Prashant Singh Bishnoi ผู้จัดการโครงการพันธมิตรด้านสถานที่ทำงานซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI – เอเชีย ที่ Microsoft; Ng Ming Liang รองประธานฝ่ายองค์กรระดับโลกของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (EDB); และ Pang Yee Loy ผู้อำนวยการอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ AVIXA

ในขณะที่ Yealink ยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานทั่วโลกและความสามารถในการสนับสนุนลูกค้า บริษัทได้ขยายสถานะในสิงคโปร์ด้วยสำนักงานใหญ่ด้านการดำเนินงานและศูนย์บริการเพื่อประสบการณ์ลูกค้าแห่งใหม่ สภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่แข็งแกร่ง กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอันครบถ้วน และความสามารถด้านการกำกับดูแลข้อมูลขั้นสูงของสิงคโปร์ ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับ Yealink Management Cloud Service (YMCS) ซึ่งจะช่วยให้ Yealink สามารถมอบบริการคลาวด์ที่มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือทั่วโลก

สิงคโปร์: ศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินงานระดับโลกของ Yealink

ในฐานะศูนย์กลางธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลกชั้นนำ สิงคโปร์มีบทบาทสำคัญด้านกลยุทธ์ระดับโลกของ Yealink

Jay Liu รองประธานบริหารและเลขานุการคณะกรรมการของ Yealink เน้นย้ำในสุนทรพจน์ ณ พิธีเปิดถึงความสำคัญของสิงคโปร์ต่อการดำเนินงานในอนาคตของ Yealink ว่า

"สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งสนับสนุนบริการทั่วโลก การปฏิบัติงานอันน่าเชื่อถือ และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในท้องถิ่น สำนักงานใหญ่ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่นี้สะท้อนความมุ่งมั่นระยะยาวของเราต่อระบบนิเวศการทำงานร่วมกันซึ่งเชื่อมโยงและน่าเชื่อถือในระดับโลก"

Ng Ming Liang รองประธานฝ่ายธุรกิจองค์กรระดับโลก EDB เพิ่มเติมว่า "การตัดสินใจของ Yealink สะท้อนชื่อชั้นของสิงคโปร์ในฐานะฐานที่มั่นอันน่าไว้วางใจสำหรับการขยายธุรกิจไปทั่วโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกลุ่มบุคลากรเปี่ยมทักษะของสิงคโปร์จะสนับสนุน Yealink ในการขับเคลื่อนโซลูชันการทำงานทางดิจิทัลอันล้ำสมัยร่วมกัน"

การขยายการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในท้องถิ่นและบทต่อไปของการทำงานระดับโลกร่วมกัน

นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ที่ได้รับการปรับปรุง Yealink ยังเปิดตัว CEC ในสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติ การแสดงโซลูชัน โปรแกรมการฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน หลังจากพิธีการ บรรดาผู้ร่วมงานได้เข้าร่วมทัวร์ชม CEC, การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ ตลอดจนกิจกรรมสร้างเครือข่าย

การเปิดตัวครั้งนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทาง 25 ปีของ Yealink ในด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร โดย Yealink ให้บริการลูกค้าในกว่า 140 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าเป็นหนึ่งใน 3 ผู้เล่นชั้นนำระดับโลกของตลาดการประชุมทางวิดีโอ

SOURCE Yealink

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