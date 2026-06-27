예링크, 싱가포르 글로벌 운영 본부 업그레이드 및 신규 고객경험센터 개관

싱가포르 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 통합 커뮤니케이션 및 협업(Unified Communications and Collaboration, UC&C) 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 예링크(Yealink)(300628.SZ)가 업그레이드된 싱가포르 운영 본부와 신규 고객경험센터(Customer Experience Center, CEC) 개관을 공식적으로 기념했다. 이는 회사의 글로벌 운영 전략에서 중요한 이정표이자 전 세계 고객과 파트너에 대한 장기적인 의지를 한층 강화하는 의미를 지닌다.

개관식에는 고객, 파트너, 정부 관계자, 싱가포르 기술 커뮤니티 관계자가 참석했다. 주요 귀빈으로는 예링크의 제이 류(Jay Liu) 부사장 겸 이사회 비서, 마이크로소프트(Microsoft)의 아시아 AI 기반 업무공간 파트너 프로그램 매니저 프라샨트 싱 비슈노이(Prashant Singh Bishnoi), 싱가포르 경제개발청(Singapore Economic Development Board, EDB) 글로벌 엔터프라이즈 부문의 응밍량(Ng Ming Liang) 부청장, AVIXA의 팡이로이(Pang Yee Loy) 아시아•태평양 수석이사 등이 참석했다.

예링크가 글로벌 운영 및 고객 지원 역량을 지속적으로 강화하는 가운데, 회사는 새로운 운영 본부와 고객경험센터를 통해 싱가포르 내 입지를 확대했다. 싱가포르의 강력한 법률 환경, 성숙한 컴플라이언스 체계, 선진 데이터 거버넌스 역량은 또한 예링크 매니지먼트 클라우드 서비스(Yealink Management Cloud Service, YMCS)의 중요한 운영 중심지로서 싱가포르의 역할을 뒷받침하며, 예링크가 전 세계에 안정적이고 신뢰할 수 있는 클라우드 서비스를 제공하는 데 기여한다.

싱가포르: 예링크 글로벌 운영의 전략적 허브

선도적인 글로벌 비즈니스 및 혁신 중심지인 싱가포르는 예링크의 글로벌 전략에서 핵심적인 역할을 한다.

개관식에서 연설한 예링크의 제이 류 부사장 겸 이사회 비서는 예링크의 향후 운영에서 싱가포르가 갖는 중요성을 강조했다.

제이 류 부사장은 "싱가포르는 당사의 글로벌 서비스, 신뢰할 수 있는 운영, 현지화된 고객 참여를 지원하는 중요한 운영 허브"라며 "이번 업그레이드된 본부는 전 세계적으로 연결되고 신뢰받는 협업 생태계에 대한 우리의 장기적 의지를 보여준다"고 말했다.

싱가포르 경제개발청 글로벌 엔터프라이즈 부문의 응밍량 부청장은 "예링크의 결정은 싱가포르가 글로벌 확장을 위한 신뢰받는 거점으로 자리매김하고 있음을 보여준다"며 "싱가포르의 비즈니스 환경, R&D 생태계, 숙련된 인재 풀은 예링크가 혁신적인 디지털 협업 솔루션을 추진하는 데 힘이 될 것"이라고 말했다.

현지 고객 참여 확대와 글로벌 협업의 새로운 장

업그레이드된 본부와 함께 예링크는 싱가포르 고객경험센터를 공식 출범해 직접 체험할 수 있는 제품 시연, 솔루션 쇼케이스, 교육 프로그램, 협업 경험을 제공한다. 개관식 후 참석자들은 안내에 따라 고객경험센터 투어, 라이브 제품 시연, 네트워킹 세션에 참여했다.

이번 출범은 또한 예링크가 통합 커뮤니케이션 및 협업 분야에서 걸어온 25년 여정의 또 다른 이정표이기도 하다. 전 세계 140개 이상의 국가와 지역에서 고객을 지원하는 예링크는 현재 화상 회의 시장에서 글로벌 상위 3대 기업으로 인정받고 있다.

SOURCE Yealink