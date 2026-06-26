Yealink Naik Taraf Ibu Pejabat Operasi Global Singapura dan Buka Pusat Pengalaman Pelanggan Baharu

SINGAPURA, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ), peneraju global dalam penyelesaian Komunikasi dan Kolaborasi Bersepadu (UC&C), meraikan secara rasmi pembukaan Ibu Pejabat Operasi Singapura yang dinaik taraf serta Pusat Pengalaman Pelanggan (CEC) baharu, menandakan satu pencapaian penting dalam strategi operasi global syarikat serta memperteguh komitmen jangka panjangnya terhadap pelanggan dan rakan kongsi di seluruh dunia.

Upacara pembukaan menyambut pelanggan, rakan kongsi, wakil kerajaan serta anggota komuniti teknologi Singapura. Tetamu kehormat melibatkan Jay Liu, Naib Presiden Eksekutif dan Setiausaha Lembaga Pengarah Yealink; Prashant Singh Bishnoi, Pengurus Program Rakan Kongsi Tempat Kerja Berkuasa AI – Asia di Microsoft; Ng Ming Liang, Naib Presiden Bahagian Perusahaan Global di Singapore Economic Development Board (EDB); serta Pang Yee Loy, Pengarah Kanan, Asia Pasifik di AVIXA.

Ketika Yealink terus memperkukuh operasi global dan keupayaan sokongan pelanggannya, syarikat memperluas kehadiran di Singapura menerusi ibu pejabat operasi baharu serta Pusat Pengalaman Pelanggan. Persekitaran perundangan Singapura yang kukuh, kerangka pematuhan yang matang serta keupayaan tadbir urus data yang maju turut menjadikannya pusat operasi penting bagi Yealink Management Cloud Service (YMCS), sekali gus membantu Yealink menyediakan perkhidmatan awan yang stabil dan dipercayai di seluruh dunia.

Singapura: Hab Strategik bagi Operasi Global Yealink

Sebagai pusat perniagaan dan inovasi global yang terkemuka, Singapura memainkan peranan penting dalam strategi global Yealink.

Ketika berucap semasa upacara pembukaan, Jay Liu, Naib Presiden Eksekutif dan Setiausaha Lembaga Pengarah Yealink, menekankan kepentingan Singapura terhadap operasi masa depan Yealink.

"Singapura ialah hab operasi penting yang menyokong perkhidmatan global kami, operasi yang dipercayai serta penglibatan pelanggan secara setempat," kata Jay Liu. "Ibu pejabat yang dinaik taraf ini mencerminkan komitmen jangka panjang kami terhadap ekosistem kerjasama global yang terhubung dan dipercayai."

Ng Ming Liang, Naib Presiden, Bahagian Perusahaan Global, EDB berkata: "Keputusan Yealink mencerminkan kedudukan Singapura sebagai pangkalan yang dipercayai untuk pengembangan global. Persekitaran perniagaan, ekosistem penyelidikan dan pembangunan (R&D), serta kumpulan bakat mahir Singapura akan menyokong Yealink dalam memacu penyelesaian kerjasama digital yang inovatif."

Memperluas Penglibatan Pelanggan Tempatan dan Lembaran Kerjasama Global Seterusnya

Di samping penaiktarafan ibu pejabatnya, Yealink turut melancarkan secara rasmi CEC Singapura, yang menawarkan demonstrasi produk amali, pameran penyelesaian, program latihan serta pengalaman kerjasama. Selepas acara berkenaan, para tetamu mengambil bahagian dalam lawatan berpandu ke CEC, demonstrasi produk secara langsung dan sesi membina rangkaian.

Pelancaran ini juga menandakan satu lagi pencapaian penting dalam perjalanan 25 tahun Yealink bagi Komunikasi dan Kolaborasi Bersepadu. Dengan menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 140 negara dan wilayah di seluruh dunia, Yealink kini diiktiraf sebagai pengusaha 3 Teratas global dalam pasaran persidangan video.

SOURCE Yealink