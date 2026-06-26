Yealink modernise son siège opérationnel mondial à Singapour et inaugure un nouveau centre dédié à l'expérience client

SINGAPOUR, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ), chef de file mondial des solutions de communications unifiées et de collaboration (UC&C), a officiellement célébré l'ouverture de son siège opérationnel de Singapour, récemment modernisé, et de son nouveau Centre d'expérience client (CEC), marquant ainsi une étape importante dans la stratégie opérationnelle mondiale de l'entreprise et renforçant son engagement à long terme envers ses clients et partenaires du monde entier.

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La cérémonie d'inauguration a réuni des clients, des partenaires, des représentants des pouvoirs publics et des membres de la communauté technologique de Singapour. Parmi les invités de marque figuraient Jay Liu, vice-président exécutif et secrétaire du conseil d'administration de Yealink ; Prashant Singh Bishnoi, responsable du programme partenaires pour les milieux de travail optimisés par l'IA, Asie chez Microsoft ; Ng Ming Liang, vice-président de la division des entreprises mondiales au Singapore Economic Development Board (EDB, Conseil de développement économique de Singapour), et Pang Yee Loy, directeur principal pour la région Asie-Pacifique chez AVIXA.

Alors que Yealink continue de renforcer ses activités mondiales et ses capacités en matière de service client, l'entreprise a étendu sa présence à Singapour en y ouvrant un nouveau siège opérationnel et un centre dédié à l'expérience client. La solidité de l'environnement juridique de Singapour, la maturité de son cadre de conformité et ses capacités avancées en matière de gouvernance des données en font également un centre opérationnel majeur pour le Yealink Management Cloud Service (YMCS), ce qui permet à Yealink de fournir des services cloud stables et fiables à l'échelle mondiale.

Singapour : un pôle stratégique pour les opérations mondiales de Yealink

En tant que principal centre mondial d'affaires et d'innovation, Singapour joue un rôle clé dans la stratégie globale de Yealink.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Jay Liu, vice-président exécutif et secrétaire du conseil d'administration de Yealink, a souligné l'importance de Singapour pour les activités futures de Yealink.

« Singapour est un centre opérationnel important qui soutient nos services mondiaux, la fiabilité de nos opérations et notre engagement auprès de nos clients au niveau local », déclare Jay Liu. « Ce nouveau siège social témoigne de notre engagement à long terme en faveur d'un écosystème de collaboration fiable et interconnecté à l'échelle mondiale. »

Ng Ming Liang, vice-président de la division des entreprises mondiales de EDB, déclare : « La décision de Yealink témoigne du statut de Singapour en tant que base de confiance pour l'expansion internationale. L'environnement commercial, l'écosystème de R&D et le vivier de talents qualifiés de Singapour permettront à Yealink de développer des solutions innovantes en matière de collaboration numérique. »

Renforcer l'engagement des clients locaux et ouvrir un nouveau chapitre de la collaboration mondiale

Parallèlement à la modernisation de son siège social, Yealink a officiellement lancé son centre d'expérience client CEC à Singapour, qui propose des démonstrations pratiques de produits, des présentations de solutions, des programmes de formation et des expériences collaboratives. À l'issue de la cérémonie, les invités ont participé à des visites guidées du CEC, à des démonstrations de produits en direct et à des séances de réseautage.

Ce lancement marque également une nouvelle étape importante dans les 25 ans d'histoire de Yealink dans le domaine des communications unifiées et de la collaboration. Au service de ses clients dans plus de 140 pays et régions à travers le monde, Yealink est aujourd'hui reconnu comme l'un des trois principaux acteurs mondiaux sur le marché de la visioconférence.

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