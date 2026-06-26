Yealink moderniza su sede operativa global en Singapur e inaugura un nuevo centro de experiencia del cliente

SINGAPUR, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ), líder mundial en soluciones de comunicaciones y colaboración unificadas (UC&C), ha llevado a cabo de forma oficial la celebración de la inauguración de su sede operativa mejorada en Singapur y su nuevo Centro de Experiencia del Cliente (CEC). Este evento marca un hito importante en la estrategia operativa global de la compañía y refuerza su compromiso a largo plazo con clientes y socios en todo el mundo.

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La ceremonia de apertura sirvió para dar la bienvenida a clientes, socios, representantes del gobierno y miembros de la comunidad tecnológica de Singapur. Entre los distinguidos invitados se encontraban Jay Liu, vicepresidente ejecutivo y secretario de la junta directiva de Yealink; Prashant Singh Bishnoi, gerente del programa de socios de espacios de trabajo impulsados por IA para Asia en Microsoft; Ng Ming Liang, vicepresidente de la División de Empresas Globales de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur (EDB); y Pang Yee Loy, director sénior para Asia Pacífico en AVIXA.

A medida que Yealink continúa fortaleciendo sus operaciones globales y sus capacidades de atención al cliente, la compañía ha hecho crecer su presencia en Singapur con una nueva sede operativa y un Centro de Experiencia del Cliente. El sólido entorno legal de Singapur, su maduro marco de cumplimiento normativo y sus avanzadas capacidades de gobernanza de datos también lo convierten en un importante centro operativo para Yealink Management Cloud Service (YMCS), lo que ayuda a Yealink a proporcionar servicios en la nube estables y fiables en todo el mundo.

Singapur: Un centro estratégico para las operaciones globales de Yealink

Como centro líder mundial de negocios e innovación, Singapur desempeña un papel fundamental en la estrategia global de Yealink.

Durante la ceremonia de inauguración, Jay Liu, vicepresidente ejecutivo y secretario del consejo de administración de Yealink, destacó la importancia de Singapur para las futuras operaciones de la compañía.

"Singapur es un importante centro operativo que respalda nuestros servicios globales, operaciones fiables y atención al cliente local", declaró Jay Liu. "Esta sede modernizada refleja nuestro compromiso a largo plazo con un ecosistema de colaboración globalmente conectado y fiable".

Ng Ming Liang, vicepresidente de la División de Empresas Globales de EDB, afirmó: "La decisión de Yealink refleja la posición de Singapur como base fiable para la expansión global. El entorno empresarial, el ecosistema de I+D y el talento cualificado de Singapur respaldarán a Yealink en el desarrollo de soluciones innovadoras de colaboración digital".

Ampliando la participación de los clientes locales y el próximo capítulo de la colaboración global

Aparte de la renovación de su sede central, Yealink inauguró oficialmente su Centro de Excelencia para el Consumidor (CEC) en Singapur, donde se ofrecen demostraciones prácticas de productos, presentaciones de soluciones, programas de formación y experiencias colaborativas. Tras la ceremonia, los invitados participaron en visitas guiadas al CEC, demostraciones de productos en vivo y sesiones de networking.

Este lanzamiento también marca otro hito en los 25 años de trayectoria de Yealink en el ámbito de las Comunicaciones Unificadas y la Colaboración. Contando con una presencia en más de 140 países y regiones de todo el mundo, Yealink es reconocida hoy como una de las tres empresas líderes mundiales en el mercado de las videoconferencias.

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