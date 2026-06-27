Yealink renueva su sede central de operaciones globales en Singapur y abre un nuevo centro de experiencia del cliente

SINGAPUR, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ), líder mundial en soluciones de Comunicaciones Unificadas y Colaboración (UC&C, por sus siglas en inglés), celebró la apertura oficial de su renovada sede central en Singapur y su nuevo centro de experiencia del cliente (CEC, por sus siglas en inglés), lo que representa un importante hito en la estrategia de operaciones de la empresa a nivel mundial y reafirma su compromiso a largo plazo con clientes y socios a de todo el mundo.

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La ceremonia inaugural recibió a clientes, socios, representantes del gobierno y miembros de la comunidad tecnológica de Singapur. Entre los distinguidos invitados se encontraban Jay Liu, vicepresidente ejecutivo y secretario de la junta de Yealink; Prashant Singh Bishnoi, director del Programa de Colaboradores para el Lugar de Trabajo Impulsado por IA – Asia en Microsoft; Ng Ming Liang, vicepresidente de la División de Empresas Globales de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur (EDB, por sus siglas en inglés); y Pang Yee Loy, director senior de la región Asia-Pacífico en AVIXA.

A medida que Yealink continúa consolidando sus operaciones internacionales y las capacidades de asistencia al cliente, la empresa ha ampliado su presencia en Singapur con la creación de una nueva sede operativa y un Centro de Experiencia del Cliente. El sólido entorno jurídico de Singapur, su marco normativo consolidado y sus capacidades avanzadas de gobernanza de datos también lo convierten en un importante centro operativo para el Yealink Management Cloud Service (YMCS), lo que contribuye a que Yealink ofrezca estabilidad y confiabilidad para sus servicios en la nube en todo el mundo.

Singapur: centro estratégico para las operaciones globales de Yealink

Como uno de los principales centros internacionales de negocios e innovación, Singapur desempeña un papel fundamental en la estrategia global de Yealink.

Durante su discurso en la ceremonia inaugural, Jay Liu, vicepresidente ejecutivo y secretario de la junta de Yealink, resaltó la importancia de Singapur para las operaciones futuras de Yealink.

"Singapur constituye un importante centro operativo que sirve de apoyo a nuestros servicios globales, nuestras operaciones confiables y nuestras interacciones con los clientes adaptadas a las necesidades de su región", expresó Jay Liu. "La renovación de nuestra sede central refleja nuestro compromiso a largo plazo con un ecosistema de colaboración confiable y conectada a nivel mundial".

Ng Ming Liang, vicepresidente de la División de Empresas Globales de EDB declaró: "La decisión de Yealink refleja la posición de Singapur como una base confiable para la expansión mundial. El entorno empresarial de Singapur, el ecosistema de investigación y desarrollo (I + D) y su cartera de talento calificado le permitirá a la empresa impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras de colaboración digital".

Ampliación de la participación de los clientes locales y la próxima etapa de colaboración internacional

Junto con la renovación de su sede central, Yealink inauguró oficialmente su centro de experiencia del cliente (CEC) en Singapur y ofreció demostraciones prácticas de sus productos, muestras de soluciones, programas de capacitación y experiencias de colaboración. Luego de la ceremonia, los invitados participaron en recorridos guiados por el CEC, demostraciones de productos en directo y sesiones de intercambio de contactos.

El lanzamiento también constituye otro hito en la trayectoria de 25 años de Yealink en comunicaciones unificadas y colaboración. Yealink, que atiende a clientes en más de 140 países y regiones de todo el mundo, es reconocida hoy en día como una de las tres principales empresas a nivel mundial en el mercado de las videoconferencias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000999/image1.jpg

FUENTE Yealink