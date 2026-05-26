Yili presenta su iniciativa Global Innovation Vanguard en Cambridge, Reino Unido

CAMBRIDGE, Inglaterra, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Yili Group celebró recientemente el lanzamiento de su Iniciativa Global de Vanguardia para la Innovación en Cambridge, Reino Unido. Bajo el lema "Reuniendo la sabiduría global, impulsando un futuro más saludable", el evento marcó el debut de un marco integral de I+D de acceso abierto diseñado para optimizar la cadena de valor de los productos lácteos. Para avanzar en esta misión, Yili firmó acuerdos con Springer Nature y el Instituto de Fabricación (IfM) de la Universidad de Cambridge.

Global Innovation Vanguard Initiative Launch Jinlingguan Brand Strategy Upgrade

Con este lanzamiento, Yili expande su actividad más allá de la fabricación para impulsar activamente la investigación colaborativa en todo el sector lácteo mundial. Haciendo hincapié en este compromiso, Liu Chunxi, presidente ejecutivo sénior de Yili Group, declaró: "Al adoptar nuevas oportunidades y misiones en la industria, Yili fomenta constantemente la sinergia en toda la cadena de valor y sitúa la salud del consumidor en el centro de todo lo que hacemos, elevando así el sector lácteo mundial a nuevas cotas".

Durante el evento, Yili y el Centro Nacional de Innovación Tecnológica para la Industria Láctea de China (NTICD) presentaron 13 proyectos emblemáticos que abarcan diversas áreas del sector, desde la cría de ganado y la agricultura inteligente hasta la nutrición de precisión, los ingredientes funcionales de alto valor y el envasado sostenible. He Jian, director del NTICD y gerente general del Centro de Innovación Global de Yili, extendió una invitación abierta a institutos de investigación y socios industriales de todo el mundo para abordar estos desafíos de vanguardia.

Para expandir esta red, Yili firmó un acuerdo con el IfM para explorar nuevos modelos de I+D industrial. Al comentar sobre esta sinergia, Andy Neely, miembro de la Real Academia de Ingeniería y profesor de Fabricación de la Universidad de Cambridge, señaló: "Es fantástico que Yili colabore con Cambridge, y en particular con el Instituto de Fabricación, a través del Foro de Innovación Abierta. Se trata de aprender nuevas ideas, nuevas formas de innovar en diferentes industrias y organizaciones. Estoy seguro de que ambos aprenderán mucho y contribuirán significativamente a este diálogo".

En otro paso importante, Yili firmó un acuerdo con Springer Nature para la elaboración del Libro Blanco Global de Investigación sobre la Leche Materna de 2026. Stephen Pincock, vicepresidente ejecutivo de Impact Solutions de Springer Nature, destacó la relevancia del informe, señalando que describirá las tendencias internacionales más innovadoras y presentará los logros de investigación de las principales instituciones. Añadió que el apoyo de Yili a esta iniciativa refleja un firme compromiso con la salud de las futuras generaciones.

Junto con estos logros académicos, la marca Jinlingguan de Yili lanzó la actualización de su estrategia de marca "Nutrición de espectro completo y máxima frescura". Al compartir los logros recientes, el doctor Ignatius Szeto, vicepresidente del Grupo Yili, afirmó: "Jinlingguan ha desarrollado proactivamente una estrategia de investigación científica "seis en uno" centrada en la absorción, la protección, la nutrición cerebral, la salud intestinal, la salud ósea y la hipoalergenicidad".

Estos esfuerzos se sustentan en el Ecosistema de Innovación Global "15+1" de Yili, que conecta 15 centros regionales con las principales instituciones académicas del mundo. Reflexionando sobre este enfoque colaborativo a largo plazo, Paul Moughan, miembro de la Royal Society of New Zealand y profesor de la Universidad de Massey, reconoció a Yili como líder científico en el sector, elogiando la transparencia, la gran integridad y el espíritu de colaboración genuina de la empresa.

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