Yili เปิดตัวโครงการริเริ่มนวัตกรรมระดับโลกในเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

เคมบริดจ์, อังกฤษ, 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Yili Group จัดงานเปิดตัวโครงการริเริ่มนวัตกรรมระดับโลกในเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ภายใต้หัวข้อ "Gathering Global Wisdom, Pioneering a Healthier Future" เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเผยกรอบการวิจัยและพัฒนาแบบเปิดกว้างอันครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์นม ซึ่ง Yili ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Springer Nature และสถาบันการผลิต (IfM) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

Global Innovation Vanguard Initiative Launch (PRNewsfoto/Yili Group)
Jinlingguan Brand Strategy Upgrade (PRNewsfoto/Yili Group)
ในการเปิดตัวครั้งนี้ Yili กำลังขยายขอบเขตไปไกลกว่าการผลิตเพื่อบุกเบิกการวิจัยร่วมกันในภาคส่วนผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกอย่างจริงจัง Liu Chunxi ประธานบริหารอาวุโสของ Yili Group เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวว่า "Yili เปิดรับโอกาสและภารกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม อีกทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหัวใจหลักในทุกสิ่งที่เราทำเพื่อยกระดับภาคส่วนผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกไปอีกขั้น"

ภายในงาน Yili และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติจีนสำหรับอุตสาหกรรมนม (NTICD) ได้เปิดตัวโครงการสำคัญ 13 โครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลากหลาย ตั้งแต่การผสมพันธุ์โคและการทำฟาร์มแบบอัจฉริยะ ไปจนถึงโภชนาการอันแม่นยำ ส่วนผสมเชิงฟังก์ชันซึ่งมีมูลค่าสูง และบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน He Jian หัวหน้า NTICD และผู้จัดการทั่วไปของศูนย์นวัตกรรมระดับโลกของ Yili ได้เชิญชวนสถาบันวิจัยและพันธมิตรในอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้

Yili ได้ลงนามในข้อตกลงกับ IfM เพื่อสำรวจโมเดลใหม่ของการวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมเพื่อขยายเครือข่ายดังกล่าว โดย Andy Neely สมาชิกสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรและศาสตราจารย์ด้านการผลิตแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "เป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่ Yili ร่วมมือกับเคมบริดจ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันการผลิตผ่านทาง Open Innovation Forum นั่นคือการเรียนรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการรังสรรค์นวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ ผมมั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างมากในการหารือดังกล่าว"

ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งคือ Yili ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Springer Nature เพื่อเปิดตัวรายงานวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับน้ำนมแม่ประจำปี 2569 โดย Stephen Pincock รองประธานบริหารฝ่าย Impact Solutions ของ Springer Nature เน้นย้ำถึงความสำคัญของรายงานฉบับนี้ โดยระบุว่าจะสรุปแนวโน้มระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำ เขาเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนของ Yili ในโครงการริเริ่มดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสุขภาพของคนรุ่นต่อไป

นอกจากความสำเร็จทางวิชาการเหล่านี้แล้ว แบรนด์ Jinlingguan ของ Yili ยังได้เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ภายใต้ชื่อ "Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness" ดร. Ignatius Szeto รองประธาน Yili Group กล่าวถึงความสำเร็จล่าสุดว่า "Jinlingguan ได้ริเริ่มสร้างกลยุทธ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบ 'หกในหนึ่ง' เชิงรุก โดยมุ่งเน้นที่การดูดซึม การปกป้อง โภชนาการสมอง สุขภาพลำไส้ สุขภาพกระดูก และการป้องกันอาการแพ้"

เบื้องหลังความพยายามเหล่านี้คือระบบนิเวศนวัตกรรมระดับโลก "15+1" ของ Yili ซึ่งเชื่อมโยงศูนย์กลางระดับภูมิภาค 15 แห่งกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะยาวดังกล่าว Paul Moughan สมาชิกราชสมาคมแห่งนิวซีแลนด์และศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแมสซี ได้ยกย่อง Yili ในฐานะผู้นำทางวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรม โดยชื่นชมความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตวิญญาณแห่งความร่วมมืออย่างแท้จริงของบริษัท

