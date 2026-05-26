Yili présente l'initiative Global Innovation Vanguard à Cambridge, au Royaume-Uni

CAMBRIDGE, Angleterre, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Yili a récemment lancé son initiative Global Innovation Vanguard à Cambridge, au Royaume-Uni. Sous le thème « Gathering Global Wisdom, Pioneering a Healthier Future » (assembler la sagesse mondiale pour façonner un avenir plus sain) l'événement a marqué le début d'un cadre de recherche et de développement complet et libre d'accès, conçu pour améliorer la chaîne de valeur des produits laitiers. Pour mener à bien cette mission, Yili a passé des accords avec Springer Nature et l'Institute for Manufacturing (IfM) de l'université de Cambridge.

Global Innovation Vanguard Initiative Launch Jinlingguan Brand Strategy Upgrade

Avec ce lancement, Yili dépasse le cadre de la fabrication pour ouvrir la voie à la recherche collaborative dans l'ensemble du secteur laitier mondial. Soulignant cet engagement, Liu Chunxi, président exécutif senior du groupe Yili, a déclaré : « En saisissant les nouvelles opportunités et missions de l'industrie, Yili favorise constamment la synergie tout au long de la chaîne de valeur et place la santé des consommateurs au cœur de tout ce que nous faisons, emmenant ainsi le secteur laitier mondial vers de nouveaux sommets. »

Au cours de l'événement, Yili et le Centre national chinois d'innovation technologique pour les produits laitiers (NTICD) ont dévoilé 13 projets phares couvrant divers aspects du secteur laitier tels que l'élevage de bétail et l'agriculture intelligente en passant par la nutrition de précision, les ingrédients fonctionnels à haute valeur ajoutée et l'emballage durable. He Jian, directeur du NTICD et directeur général du centre mondial d'innovation de Yili, a invité les instituts de recherche et les partenaires industriels du monde entier à relever ces défis d'avant-garde.

Pour étendre ce réseau, Yili a signé un accord avec l'IfM afin d'explorer de nouveaux modèles de recherche et développement industriels. Andy Neely, membre de la Royal Academy of Engineering et professeur de fabrication à l'université de Cambridge, a commenté cette synergie : « C'est formidable que Yili collabore avec Cambridge notamment l'Institute for Manufacturing, par l'intermédiaire du Forum de l'innovation ouverte. Nous voulons découvrir de nouvelles idées, de nouvelles façons d'innover dans différents secteurs et dans différentes organisations. Je suis sûr que les deux organisations vont beaucoup apprendre et contribueront largement à cette conversation. »

Autre initiative majeure, Yili a signé un accord avec Springer Nature pour lancer la compilation du livre blanc 2026 sur la recherche mondiale sur le lait maternel. Stephen Pincock, vice-président exécutif des solutions d'impact de Springer Nature, a souligné l'importance du rapport, en indiquant qu'il met en évidence les tendances internationales de pointe et présente les résultats des recherches par les meilleures institutions. Il a ajouté que le soutien de Yili à cette initiative reflète un engagement résolu de la santé de la prochaine génération.

Parallèlement à ces étapes universitaires, la marque Jinlingguan de Yili a lancé la mise à jour de sa stratégie de marque « Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness » (nutrition à spectre complet et fraîcheur ultime). Ignatius Szeto, vice-président du groupe Yili, a déclaré : « Jinlingguan a mis en place de manière proactive une stratégie de recherche scientifique "six en un" privilégiant l'absorption, la protection, la nutrition du cerveau, la santé intestinale, la santé osseuse et l'hypoallergénicité ».

Ces efforts s'appuient sur l'écosystème mondial d'innovation « 15+1 » de Yili, qui associe 15 centres régionaux à des institutions universitaires de premier plan dans le monde entier. Se référant à cette approche de collaboration à long terme, Paul Moughan, membre de la Société royale de Nouvelle-Zélande et professeur à l'université de Massey, a identifié Yili comme un leader scientifique dans l'industrie, saluant la transparence, la grande intégrité et l'esprit de collaboration authentique de l'entreprise.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2987030/1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2987029/2.jpg