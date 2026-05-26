Yili stellt die Global Innovation Vanguard Initiative in Cambridge, UK, vor

CAMBRIDGE, England, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem veranstaltete die Yili Group den Start ihrer Global Innovation Vanguard Initiative in Cambridge, UK. Unter dem Motto „Gathering Global Wisdom, Pioneering a Healthier Future" (Globales Wissen sammeln, Pionierarbeit für eine gesündere Zukunft) markierte die Veranstaltung die Premiere eines umfassenden, offen zugänglichen Forschungs- und Entwicklungsrahmens, der die Wertschöpfungskette im Milchsektor verbessern soll. Um diese Mission voranzutreiben, unterzeichnete Yili Vereinbarungen mit Springer Nature und dem Institute for Manufacturing (IfM), University of Cambridge.

Global Innovation Vanguard Initiative Launch Jinlingguan Brand Strategy Upgrade

Mit dieser Einführung geht Yili über die Produktion hinaus und leistet aktive Pionierarbeit in der gemeinschaftlichen Forschung im globalen Milchsektor. Liu Chunxi, Senior Executive President der Yili Group, unterstreicht dieses Engagement: „Indem wir neue Chancen und Aufgaben in der Branche wahrnehmen, fördert Yili konsequent Synergien über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und stellt die Gesundheit der Verbraucher in den Mittelpunkt unseres Handelns, um den globalen Milchsektor zu neuen Höhen zu führen."

Während der Veranstaltung stellten Yili und das China National Technology Innovation Center for Dairy (NTICD) 13 Vorzeigeprojekte vor, die verschiedene Bereiche der Branche abdecken - von Viehzucht und intelligenter Landwirtschaft bis hin zu Präzisionsnahrung, hochwertigen funktionellen Inhaltsstoffen und nachhaltigen Verpackungen. He Jian, Leiter des NTICD und General Manager des Global Innovation Center von Yili, lud Forschungsinstitute und Industriepartner weltweit dazu ein, sich diesen Herausforderungen zu stellen.

Um dieses Netzwerk zu erweitern, unterzeichnete Yili eine Vereinbarung mit dem IfM, um neue Modelle der industriellen Forschung und Entwicklung zu erkunden. Andy Neely, Fellow der Royal Academy of Engineering und Professor für Fertigung an der Universität Cambridge, kommentierte die Synergie: „Es ist fantastisch, dass Yili mit Cambridge und insbesondere mit dem Institute for Manufacturing im Rahmen des Open Innovation Forum zusammenarbeitet. Dabei geht es darum, neue Ideen und neue Wege der Innovation in verschiedenen Branchen und Organisationen kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass sie beide viel lernen und viel zu diesem Gespräch beitragen werden."

In einem weiteren wichtigen Schritt unterzeichnete Yili eine Vereinbarung mit Springer Nature, um die Zusammenstellung des Weißbuchs 2026 Global Breast Milk Research zu starten. Stephen Pincock, Executive Vice President of Impact Solutions von Springer Nature, hob die Bedeutung des Berichts hervor, der internationale Spitzentrends aufzeigen und Forschungsleistungen von Spitzeneinrichtungen präsentieren wird. Er fügte hinzu, dass die Unterstützung dieser Initiative durch Yili ein starkes Engagement für die Gesundheit der nächsten Generation widerspiegelt.

Neben diesen akademischen Meilensteinen hat die Yili-Marke Jinlingguan die Aktualisierung ihrer Markenstrategie „Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness" eingeführt. Dr. Ignatius Szeto, Vice President der Yili Group, erklärte zu den jüngsten Meilensteinen: „Jinlingguan hat proaktiv eine ‚Sechs-in-Eins'-Forschungsstrategie entwickelt, die sich auf Absorption, Schutz, Gehirnnahrung, Darmgesundheit, Knochengesundheit und Hypoallergenität konzentriert."

Unterstützt werden diese Bemühungen durch das globale Innovations-Ökosystem „15+1" von Yili, das 15 regionale Zentren mit führenden akademischen Einrichtungen weltweit verbindet. Paul Moughan, Fellow der Royal Society of New Zealand und Professor an der Massey University, stellte den langfristigen kooperativen Ansatz heraus und würdigte Yili als wissenschaftlichen Vorreiter in der Branche sowie für die Transparenz, die hohe Integrität und den Geist echter Zusammenarbeit des Unternehmens.

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