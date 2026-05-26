Yili Lancar Global Innovation Vanguard Initiative di Cambridge, UK

CAMBRIDGE, England, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Yili Group menganjurkan pelancaran Global Innovation Vanguard Initiative di Cambridge, United Kingdom. Bertemakan "Mengumpulkan Kebijaksanaan Global, Merintis Masa Depan yang Lebih Sihat", acara itu menandakan pengenalan rangka kerja R&D akses terbuka yang komprehensif bagi meningkatkan rantaian nilai industri tenusu. Bagi memajukan misi tersebut, Yili turut memeterai perjanjian dengan Springer Nature dan Institute for Manufacturing (IfM), University of Cambridge.

Melalui pelancaran itu, Yili memperluaskan peranannya daripada sekadar pengeluaran kepada peneraju aktif dalam penyelidikan kolaboratif merentasi sektor tenusu global. Menekankan komitmen tersebut, Naib Presiden Eksekutif Kanan Yili Group, Liu Chunxi berkata: "Dengan menerima peluang dan misi baharu industri, Yili secara konsisten memupuk sinergi merentasi keseluruhan rantaian nilai dan meletakkan kesihatan pengguna sebagai teras segala yang kami lakukan, sekali gus mengangkat sektor tenusu global ke tahap lebih tinggi."

Semasa acara itu, Yili dan Pusat Inovasi Teknologi Kebangsaan China untuk Tenusu (NTICD) memperkenalkan 13 projek utama meliputi pelbagai bidang industri, daripada pembiakan lembu dan penternakan pintar hingga pemakanan tepat, bahan fungsi bernilai tinggi dan pembungkusan mampan. Ketua NTICD merangkap Pengurus Besar Global Innovation Center Yili, He Jian turut mengundang institut penyelidikan dan rakan industri di seluruh dunia untuk bersama-sama menangani cabaran sempadan tersebut.

Bagi memperluaskan rangkaian itu, Yili menandatangani perjanjian dengan IfM untuk meneroka model baharu R&D industri. Mengulas sinergi tersebut, Felow Royal Academy of Engineering dan Profesor Pembuatan University of Cambridge, Andy Neely berkata: "Ia sesuatu yang sangat bagus, Yili bekerjasama dengan Cambridge, khususnya dengan Institute for Manufacturing melalui Forum Inovasi Terbuka. Ia membuka ruang untuk mempelajari idea baharu dan cara inovasi baharu merentasi industri serta organisasi berbeza. Saya yakin kedua-dua pihak akan belajar banyak perkara dan memberi sumbangan besar kepada perbincangan ini."

Dalam satu lagi langkah utama, Yili turut menandatangani perjanjian dengan Springer Nature untuk melancarkan penyusunan Kertas Putih Penyelidikan Susu Ibu Global 2026 (2026 Global Breast Milk Research White Paper). Naib Presiden Eksekutif Impact Solutions Springer Nature, Stephen Pincock menekankan kepentingan laporan tersebut, dengan menyatakan ia akan menggariskan trend sempadan antarabangsa dan mengetengahkan pencapaian penyelidikan daripada institusi terkemuka dunia. Beliau turut menambah bahawa sokongan Yili terhadap inisiatif itu mencerminkan komitmen kukuh terhadap kesihatan generasi akan datang.

Seiring pencapaian akademik tersebut, jenama Jinlingguan milik Yili turut melancarkan peningkatan strategi jenama "Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness". Berkongsi perkembangan terkini, Naib Presiden Yili Group, Dr. Ignatius Szeto berkata: "Jinlingguan telah membangunkan strategi penyelidikan saintifik 'enam-dalam-satu' secara proaktif, yang memfokuskan kepada penyerapan, perlindungan, nutrisi otak, kesihatan usus, kesihatan tulang dan hipoalergenik."

Menyokong usaha tersebut ialah Ekosistem Inovasi Global "15+1" milik Yili, yang menghubungkan 15 hab serantau dengan institusi akademik terkemuka di seluruh dunia. Mengulas pendekatan kolaboratif jangka panjang itu, Felow Royal Society of New Zealand dan Profesor Massey University, Paul Moughan mengiktiraf Yili sebagai peneraju saintifik dalam industri, sambil memuji ketelusan, integriti tinggi dan semangat kerjasama tulen syarikat tersebut.

