Yili presenta su Iniciativa Global de Vanguardia para la Innovación en Cambridge, Reino Unido

CAMBRIDGE, Inglaterra, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Yili Group organizó el lanzamiento de su Iniciativa Global de Vanguardia para la Innovación en Cambridge, Reino Unido. Con el tema "Reunir la sabiduría global, liderar un futuro más saludable", el evento marcó el debut de un marco integral de investigación y desarrollo de acceso abierto, diseñado para realzar la cadena de valor de los productos lácteos. Con el fin de avanzar en esta misión, Yili firmó acuerdos con Springer Nature y el Institute for Manufacturing (IfM) de la Universidad de Cambridge.

Lanzamiento de Iniciativa Global de Vanguardia para la Innovación (PRNewsfoto/Yili Group) Actualización de la estrategia de la marca Jinlingguan (PRNewsfoto/Yili Group)

Con este lanzamiento, Yili se expande más allá de la fabricación para liderar activamente la investigación colaborativa en todo el sector lácteo mundial. Al destacar este compromiso, Liu Chunxi, presidente ejecutivo sénior de Yili Group, afirmó: "Al adoptar nuevas oportunidades y misiones del sector, Yili promueve de manera constante la sinergia en toda la cadena de valor y sitúa la salud del consumidor en el centro de todo lo que hacemos, con lo cual eleva el sector lácteo mundial a nuevos niveles".

Durante el evento, Yili y el Centro Nacional de Innovación Tecnológica para la Industria Láctea de China (NTICD, por sus siglas en inglés) presentaron 13 proyectos emblemáticos que abarcan diversas áreas del sector, que van desde cría de ganado y ganadería inteligente hasta nutrición de precisión, ingredientes funcionales de alto valor y envasado sostenible. He Jian, director del NTICD y administrador del Centro de Innovación Global de Yili, extendió una invitación abierta a institutos de investigación y socios de la industria en todo el mundo para abordar estos desafíos de vanguardia.

Para ampliar esta red, Yili firmó un acuerdo con el IfM para explorar nuevos modelos de investigación y desarrollo industrial. Al comentar acerca de la sinergia, Andy Neely, miembro de la Real Academia de Ingeniería y profesor de fabricación de la Universidad de Cambridge, señaló: "Es fantástico que Yili colabore con Cambridge y en particular con el Institute for Manufacturing, mediante el Foro de Innovación Abierta. Todo esto se centra en aprender nuevas ideas y nuevas formas de innovar entre industrias y entre diferentes organizaciones. Estoy seguro de que ambas partes aprenderán mucho y aportarán enormemente a esa conversación".

En otro paso de gran relevancia, Yili firmó un acuerdo con Springer Nature para poner en marcha la recopilación del documento técnico de investigación global sobre la leche materna 2026. Stephen Pincock, vicepresidente ejecutivo de Impact Solutions de Springer Nature, destacó la importancia del informe y señaló que este delineará las tendencias internacionales de vanguardia y exhibirá los logros de investigación de las principales instituciones. Añadió que el respaldo de Yili a esta iniciativa refleja un sólido compromiso con la salud de las próximas generaciones.

Junto a estos hitos académicos, Jinlingguan, marca perteneciente a Yili, lanzó la actualización de su estrategia de marca "Nutrición de espectro completo y frescura máxima". Al compartir los logros recientes, el doctor Ignatius Szeto, vicepresidente de Yili Group, afirmó: "Jinlingguan ha desarrollado de manera proactiva una estrategia de investigación científica 'seis en uno' enfocada en absorción, protección, nutrición cerebral, salud intestinal, salud ósea e hipoalergenicidad".

El sustento de estos esfuerzos es el ecosistema de innovación mundial "15+1" de Yili, el cual vincula a 15 centros regionales con las principales instituciones académicas del mundo. Al reflexionar acerca de este enfoque de colaboración a largo plazo, Paul Moughan, miembro de la Real Sociedad de Nueva Zelanda y profesor de la Universidad de Massey, reconoció a Yili como un líder científico en la industria y elogió la transparencia de la empresa, su alta integridad y su espíritu de colaboración genuina.

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FUENTE Yili Group