이리 그룹, 영국 케임브리지에서 글로벌 혁신 선도 이니셔티브 공개
뉴스 제공처Yili Group
2026년 05월 26일 22:05 KST
케임브리지, 영국 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 이리 그룹(Yili Group)이 최근 영국 케임브리지에서 글로벌 혁신 선도 이니셔티브(Global Innovation Vanguard Initiative) 출범 행사를 개최했다. '글로벌 지혜를 모아 더 건강한 미래를 개척하다(Gathering Global Wisdom, Pioneering a Healthier Future)'를 주제로 열린 이번 행사는 유제품 가치사슬 고도화를 목표로 설계된 포괄적 개방형 연구개발(R&D) 체제를 처음 공개하는 자리였다. 이리는 이 비전을 추진하기 위해 스프링어 네이처(Springer Nature), 케임브리지대학교 제조연구소(Institute for Manufacturing, IfM)와 협약을 체결했다.
이리는 이번 출범을 통해 제조 중심 기업을 넘어 글로벌 유제품 산업 전반에서 공동 연구를 적극 선도하는 기업으로 영역을 확장하고 있다. 류춘시(Liu Chunxi) 이리 그룹 수석 부사장은 이 같은 의지를 강조하며 "이리는 새로운 산업 기회와 사명을 수용하면서 가치사슬 전반에서 시너지를 지속적으로 강화하고 있으며, 소비자 건강을 모든 업무의 중심에 두고 글로벌 유제품 산업을 더 높은 단계로 끌어올리고 있다"고 말했다.
행사 기간에 이리는 중국 국가유제품기술혁신센터(China National Technology Innovation Center for Dairy, NTICD)와 소 육종과 스마트 목장 운영부터 정밀 영양, 고부가가치 기능성 원료, 지속가능 포장에 이르는 산업 분야를 망라한핵심 프로젝트 13건을 공개했다. 허젠(He Jian) NTICD 책임자 겸 이리 글로벌 혁신센터 총괄은 전 세계 연구기관과 업계 파트너들에게 이러한 첨단 과제 해결에 동참해 달라고 공개 제안했다.
이리는 이 네트워크를 확대하기 위해 IfM과 협약을 체결하고 산업 연구개발의 새로운 모델을 공동 모색하기로 했다. 이에 대해 영국 왕립공학아카데미 회원이기도 한 앤디 닐리(Andy Neely) 케임브리지대학교 제조학 교수는 "이리가 케임브리지, 특히 제조연구소와 오픈 이노베이션 포럼(Open Innovation Forum)을 통해 협력하게 된 것은 매우 뜻깊은 일이라며 이는 산업과 조직을 초월해 새로운 아이디어와 혁신 방식을 배우는 과정이며, 양측 모두 많은 것을 배우고 또 이 논의에 크게 기여할 것이라고 확신한다"고 말했다.
이리는 또 다른 행보로 스프링어 네이처와 협약을 체결하고 '2026 글로벌 모유 연구 백서(2026 Global Breast Milk Research White Paper)' 편찬 작업에 착수하기로 했다. 스티븐 핀콕(Stephen Pincock) 스프링어 네이처 임팩트 솔루션 담당 수석 부사장은 이 보고서가 국제적 최첨단 연구 동향을 제시하고 주요 기관들의 연구 성과를 조명하게 될 것이라고 강조했다. 이어서 이번 프로젝트에 대한 이리의 지원은 다음 세대 건강에 대한 강한 의지를 보여주는 것이라고 덧붙였다.
이리의 브랜드 진링관(Jinlingguan)은 이 같은 학술적 성과와 함께 '전 스펙트럼 영양 및 궁극의 신선함(Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness)'이라는 브랜드 전략 업그레이드를 발표했다. 이그나티우스 세토(Ignatius Szeto) 이리 그룹 부사장은 최근 성과를 소개하며 "진링관은 흡수, 보호, 두뇌 영양, 장 건강, 뼈 건강, 저알레르기성을 중심으로 한 '식스인원(6-in-1)' 과학 연구 전략을 선제적으로 구축했다"고 밝혔다.
이 노력의 기저에는 전 세계 15개 지역 허브를 주요 학술기관과 연결하는 이리의 '15+1' 글로벌 혁신 생태계(Global Innovation Ecosystem)가 자리하고 있다. 장기적 협력 전략과 관련해 뉴질랜드 왕립학회 회원이기도 한 폴 모건(Paul Moughan) 매시대학교 교수는 이리를 업계의 과학적 리더로 평가하며 회사의 투명성, 높은 윤리성, 그리고 진정성 있는 협력 정신을 높이 평가했다.
SOURCE Yili Group
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