이리 그룹, 영국 케임브리지에서 글로벌 혁신 선도 이니셔티브 공개

케임브리지, 영국 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 이리 그룹(Yili Group)이 최근 영국 케임브리지에서 글로벌 혁신 선도 이니셔티브(Global Innovation Vanguard Initiative) 출범 행사를 개최했다. '글로벌 지혜를 모아 더 건강한 미래를 개척하다(Gathering Global Wisdom, Pioneering a Healthier Future)'를 주제로 열린 이번 행사는 유제품 가치사슬 고도화를 목표로 설계된 포괄적 개방형 연구개발(R&D) 체제를 처음 공개하는 자리였다. 이리는 이 비전을 추진하기 위해 스프링어 네이처(Springer Nature), 케임브리지대학교 제조연구소(Institute for Manufacturing, IfM)와 협약을 체결했다.

Global Innovation Vanguard Initiative Launch (PRNewsfoto/Yili Group) Jinlingguan Brand Strategy Upgrade (PRNewsfoto/Yili Group)

이리는 이번 출범을 통해 제조 중심 기업을 넘어 글로벌 유제품 산업 전반에서 공동 연구를 적극 선도하는 기업으로 영역을 확장하고 있다. 류춘시(Liu Chunxi) 이리 그룹 수석 부사장은 이 같은 의지를 강조하며 "이리는 새로운 산업 기회와 사명을 수용하면서 가치사슬 전반에서 시너지를 지속적으로 강화하고 있으며, 소비자 건강을 모든 업무의 중심에 두고 글로벌 유제품 산업을 더 높은 단계로 끌어올리고 있다"고 말했다.

행사 기간에 이리는 중국 국가유제품기술혁신센터(China National Technology Innovation Center for Dairy, NTICD)와 소 육종과 스마트 목장 운영부터 정밀 영양, 고부가가치 기능성 원료, 지속가능 포장에 이르는 산업 분야를 망라한핵심 프로젝트 13건을 공개했다. 허젠(He Jian) NTICD 책임자 겸 이리 글로벌 혁신센터 총괄은 전 세계 연구기관과 업계 파트너들에게 이러한 첨단 과제 해결에 동참해 달라고 공개 제안했다.

이리는 이 네트워크를 확대하기 위해 IfM과 협약을 체결하고 산업 연구개발의 새로운 모델을 공동 모색하기로 했다. 이에 대해 영국 왕립공학아카데미 회원이기도 한 앤디 닐리(Andy Neely) 케임브리지대학교 제조학 교수는 "이리가 케임브리지, 특히 제조연구소와 오픈 이노베이션 포럼(Open Innovation Forum)을 통해 협력하게 된 것은 매우 뜻깊은 일이라며 이는 산업과 조직을 초월해 새로운 아이디어와 혁신 방식을 배우는 과정이며, 양측 모두 많은 것을 배우고 또 이 논의에 크게 기여할 것이라고 확신한다"고 말했다.

이리는 또 다른 행보로 스프링어 네이처와 협약을 체결하고 '2026 글로벌 모유 연구 백서(2026 Global Breast Milk Research White Paper)' 편찬 작업에 착수하기로 했다. 스티븐 핀콕(Stephen Pincock) 스프링어 네이처 임팩트 솔루션 담당 수석 부사장은 이 보고서가 국제적 최첨단 연구 동향을 제시하고 주요 기관들의 연구 성과를 조명하게 될 것이라고 강조했다. 이어서 이번 프로젝트에 대한 이리의 지원은 다음 세대 건강에 대한 강한 의지를 보여주는 것이라고 덧붙였다.

이리의 브랜드 진링관(Jinlingguan)은 이 같은 학술적 성과와 함께 '전 스펙트럼 영양 및 궁극의 신선함(Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness)'이라는 브랜드 전략 업그레이드를 발표했다. 이그나티우스 세토(Ignatius Szeto) 이리 그룹 부사장은 최근 성과를 소개하며 "진링관은 흡수, 보호, 두뇌 영양, 장 건강, 뼈 건강, 저알레르기성을 중심으로 한 '식스인원(6-in-1)' 과학 연구 전략을 선제적으로 구축했다"고 밝혔다.

이 노력의 기저에는 전 세계 15개 지역 허브를 주요 학술기관과 연결하는 이리의 '15+1' 글로벌 혁신 생태계(Global Innovation Ecosystem)가 자리하고 있다. 장기적 협력 전략과 관련해 뉴질랜드 왕립학회 회원이기도 한 폴 모건(Paul Moughan) 매시대학교 교수는 이리를 업계의 과학적 리더로 평가하며 회사의 투명성, 높은 윤리성, 그리고 진정성 있는 협력 정신을 높이 평가했다.

SOURCE Yili Group