Zafin lança AIOS, plataforma completa para orquestrar e governar trabalho com agentes de IA

A AIOS ajuda instituições regulamentadas a coordenar agentes, modelos, ferramentas e fluxos de trabalho desde a intenção até o resultado final governado, com controle de custos e registro completo das ações realizadas

TORONTO, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zafin, empresa de plataforma de IA voltada a instituições regulamentadas, anunciou hoje o lançamento da Zafin AIOS, uma plataforma de orquestração de agentes e plano de controle de ponta a ponta para a gestão de trabalho baseado em agentes de IA. A plataforma foi criada para permitir que instituições utilizem agentes em diferentes processos sem perder visibilidade nem controle sobre como o trabalho é executado. A AIOS coordena agentes próprios da organização e também agentes de terceiros aprovados e registrados na plataforma, além dos modelos e ferramentas utilizados por eles. Isso cobre todo o ciclo do trabalho — desde operações de negócio até a entrega de software.

Plataforma Zafin AIOS

Com a expansão do uso de agentes, o trabalho deixa de acontecer em um único sistema. Ele passa a circular entre agentes, modelos, ferramentas, fluxos de trabalho, sistemas e decisões humanas. A AIOS foi desenhada para gerenciar esse fluxo com controles corporativos, monitoramento de custos e registro completo das ações realizadas ao longo do processo.

Segundo uma pesquisa recente da Deloitte sobre IA, apenas 21% das organizações possuem um modelo maduro de governança para agentes autônomos. Com isso, instituições regulamentadas enfrentam um desafio: transformar produtividade individual em capacidade operacional controlada e governada em toda a organização. A AIOS resolve esse problema ao organizar agentes, modelos, ferramentas e projetos em um fluxo governado, onde o trabalho pode ser direcionado, auditado, controlado em custos, verificado e aprimorado continuamente.

O resultado é um modelo operacional mais estruturado: mais capacidade, ciclos mais rápidos, melhor controle de custos, maior governança e aprendizado reutilizável.

"IA agêntica não é apenas mais uma onda tecnológica. Ela muda o modelo operacional das empresas", afirmou Charbel Safadi, CEO da Zafin. "Pela primeira vez, o trabalho real vai circular entre pessoas, agentes, modelos e sistemas de forma integrada. Instituições regulamentadas precisam de uma forma de coordenar esse trabalho sem perder autoridade humana, controle de custos, evidências e responsabilidade. Foi para isso que criamos a AIOS: para colocar pessoas, sistemas e IA em um fluxo de trabalho governado."

A Zafin é a primeira cliente da própria AIOS. A empresa validou a plataforma usando-a internamente em desenvolvimento de software, modernização de sistemas e operações antes de oferecê-la ao mercado.

O trabalho com agentes e a mudança operacional

À medida que agentes assumem mais tarefas, o papel das pessoas muda. Equipes deixam de executar todas as tarefas manualmente. Mas, sem redefinição clara de responsabilidades, controle, custos e evidências tendem a se fragilizar.

A AIOS define exatamente o que os agentes podem acessar, o que podem executar, quais modelos e ferramentas podem usar, quais controles são obrigatórios e em quais pontos a decisão humana é necessária.

As pessoas continuam responsáveis pelas decisões críticas: definir o objetivo correto, estabelecer limites, aprovar ações relevantes, revisar exceções e validar as evidências do resultado final, determinando se o trabalho com agentes de IA pode ser confiável.

A ideia não é ter humanos em cada etapa, mas posicionar a supervisão humana nos pontos realmente importantes, permitindo que o trabalho flua dentro de um sistema controlado.

Registro e prova de execução do trabalho

A AIOS cria um registro completo de execução do trabalho com agentes. Ela não apenas encaminha tarefas entre agentes, modelos e sistemas. Ela também registra evidências de como o trabalho foi executado, quais controles foram aplicados e por que determinadas ações foram permitidas.

Cada ação é rastreada e vinculada ao fluxo de trabalho, incluindo:

O que foi solicitado e qual contexto foi usado

Qual agente ou modelo executou a tarefa e quais permissões foram aplicadas

Onde houve intervenção humana e quais exceções ocorreram

O que foi alterado, quanto custou e quais evidências foram geradas

Esse registro permite auditoria, conformidade e revisão de políticas sem depender de reconstrução posterior a partir de logs, tickets, conversas e sistemas desconectados.

"Logs tradicionais mostram o que aconteceu, mas trabalho com agentes em instituições regulamentadas exige mais do que trilhas de auditoria", disse Shahir Daya, diretor de Produto e Tecnologia da Zafin. "É necessário um fluxo de execução governado. A AIOS incorpora governança e evidência diretamente nesse fluxo, criando um registro confiável do que foi solicitado, do que foi permitido, do que ocorreu e de quem foi responsável em cada etapa."

Programa AIOS Accelerator para instituições qualificadas

O Zafin AIOS Accelerator é um programa por tempo limitado voltado a instituições regulamentadas que desejam sair da fase de experimentação em IA e avançar para uso real de trabalho com agentes. O programa ajuda essas instituições a avaliar maturidade, definir requisitos de governança e prova de execução, e aplicar a AIOS em um primeiro caso de uso — como desenvolvimento de software, modernização de sistemas, pesquisa regulatória ou outros fluxos de alta criticidade.

As instituições podem se inscrever em: https://zafin.com/aios/accelerator.

Sobre a Zafin

A Zafin é uma empresa de plataforma de IA voltada a instituições regulamentadas. Com mais de 20 anos de experiência em ambientes tecnológicos altamente regulados, a empresa busca trazer estrutura, inteligência e responsabilidade para a forma como sistemas, processos e decisões críticas são criados, governados e evoluem.

O portfólio da Zafin inclui a Zafin AIOS, uma plataforma de orquestração de agentes e controle de execução de trabalho com IA; a Zafin Banking Platform, uma plataforma de execução bancária baseada em IA para produtos, preços, ofertas, cobrança, fidelidade, relacionamento e regras de negócio; e a Zafin IO, uma plataforma de integração de dados, eventos, serviços, fluxos de trabalho e aplicações em ambientes corporativos regulados.

Juntas, elas traduzem a essência da Zafin: ajudar instituições a ganhar velocidade sem abrir mão de governança, evidências, controle e responsabilidade.

Para saber mais, acesse www.zafin.com, e conecte-se conosco no LinkedIn. Mais insights e discussões com especialistas estão disponíveis no blog da Zafin e no canal da Zafin no YouTube.

"Zafin" é uma marca registrada da Zafin. Outros nomes de produtos ou serviços mencionados aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Contatos de imprensa: Zafin, Lavita D'Souza, gerente sênior de programas de marketing e comunicação, +1 647-426-4500, [email protected]; Cognito, Gionna Fanti, gerente de contas, +1 631 624 3567, [email protected]

FONTE Zafin Labs Americas