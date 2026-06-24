Zafin 推出 AIOS，此端對端平台旨在編排和管治代理型工作

AIOS 協助受監管機構從意圖到受管治成果，編排代理、模型、工具及工作流程，並內建成本管控及工作證明

多倫多2026年6月24日 /美通社/ -- Zafin 作為專注於受監管機構的人工智能 (AI) 平台公司，今日宣佈推出 Zafin AIOS。此端對端的代理編排平台與管控層，專為受管治的代理型工作而設。 AIOS 幫助受監管機構於各類工作中靈活運用代理，且不失對工作進程的洞察及管控。 此平台編排機構自有的代理與已在 AIOS 登記的獲准第三方代理，並涵蓋其所調用模型及所用工具，貫穿由業務營運至軟件交付的整條工作路徑。

隨着代理型工作擴展，工作不再局限於單一地點發生。 工作穿梭於代理、模型、工具、流程、系統與人類決策點之間。 AIOS 旨在編排此等流動，並於路徑中嵌入企業防護、成本管控及工作證明。

Zafin AIOS Platform

根據近期的 Deloitte 人工智能調查顯示，僅有 21% 的機構具備成熟的自主人工智能代理管治模式。 面對此變局，受監管機構迎來新營運考驗：如何將個別任務的生產力，提升為跨越工作流程且受管治的營運能力。 AIOS 的回應之道，是將代理、模型、工具及試點項目納入受管治的路徑，使工作得以備受指引、審視、成本可控、留有證據，且能隨時間不斷精進。

這帶來更受控的營運模式：產能提升、週期縮短、加強成本管治、管控更清晰透明，並能從工作中累積更多可反覆借鑑的經驗。

Zafin 行政總裁 Charbel Safadi 表示：「代理型人工智能，不單是另一場技術週期， 而是改變企業的營運模式。 這是史上首次，真正工作會同時在人員、代理、模型與系統之間流轉。 受監管機構需要一套方案，以編排此等工作，同時維繫人類權威、成本規律、證據及問責機制的完整。 這就是 AIOS 的創建目的：將人員、系統及人工智能納入受管治的工作路徑。」

Zafin 是 AIOS 的首位內部客戶。 公司先在自己的軟件交付、現代化及內部營運中實際運行 AIOS 以驗證平台效能，然後才向客戶推出。

代理型工作的新營運模式

隨着代理接手更多工作，人的角色亦在轉變。 人類團隊不再需要以人手處理每項任務。 惟若人類角色未獲重新界定，權威、成本規律及證據往往首當其衝，成為崩解之端。

AIOS 釐定代理存取範圍、可為之事、可用之模型和工具、適用管控，以及何處須由人類權威定奪。

人員仍須肩負判定代理型工作是否可信之責，當中包括：確立正確意圖、制定適當管控、批准關鍵行動、審視例外情況，以及核查成果背後的證據。

目標不在於每步皆設人，而是將人類權威置於最關鍵之處，讓代理型工作循受管治的路徑而行。

內建於工作路徑的工作證明

AIOS 為代理型工作建構出憑證來源。 這不止於在代理、模型、工具與工作流程間引導工作， 而是會收集機構所需的證據，以掌握工作的流動路徑、適用的管控措施，以及工作為何獲准繼續推進。

每項操作皆可追溯，且與工作本身相連，包括：

所作要求及所用背景資料

執行的代理或模型，以及其所適用的權限及管控措施

人類審視工作的所在位置，以及所出現的例外情況

所變之事、所耗成本及所留證據

這形成一份證據記錄，能夠支援政策、管控、合規及審計審視，機構無需事後再從支援請求、日誌、對話記錄及零散系統中拼湊還原事件全貌。

Zafin 產品與技術總監 Shahir Daya 指出：「傳統日誌能展示發生何事，然而在受監管機構中運行代理型工作，所需遠不止於審計線索， 而是講求受管治的執行路徑。 AIOS 將管治及證據直接嵌入執行路徑，締造一份可信記錄，詳載所請求、所批准、所發生之事，以及每一步的問責對象。」

為合資格機構而設的 AIOS Accelerator

Zafin AIOS Accelerator 是一項限時計劃，專為有意從人工智能實驗跨入受管治代理型工作的受監管機構而設。 此加速器計劃協助合資格機構評估就緒狀態、界定管治及工作證明的要求，並將 AIOS 應用於首個場景：軟件交付、現代化、受監管研究，或其他高度管控工作流程。

機構可到 https://zafin.com/aios/accelerator 提交申請。

關於 Zafin

Zafin 是專注於受監管機構的人工智能平台公司。 Zafin 憑藉逾 20 年在嚴格受監管技術環境中營運的經驗，為關鍵工作、系統及決策的創建、管治與精進，帶來清晰結構、豐富智慧及明確問責。

Zafin 的產品組合包括：Zafin AIOS，即端對端代理編排平台與管控層，專為受管治代理型工作而設；Zafin Banking Platform，即以人工智能驅動的銀行執行平台，涵蓋產品、定價、優惠、賬單、忠誠度、客戶關係及交易邏輯；以及 Zafin IO，即整合平台，用於連接受監管企業環境中的數據、事件、服務、工作流程及應用程式。

三者合一，體現 Zafin 的核心信念：協助機構加速前進，同時堅守管治、證據、管控及問責。

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「Zafin」是 Zafin 的商標。 本文提及的其他產品或服務名稱可能是其各自公司的商標。

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SOURCE Zafin Labs Americas