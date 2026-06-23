Zafin lanza AIOS, una plataforma integral para orquestar y gestionar el trabajo de los agentes

AIOS ayuda a las instituciones reguladas a orquestar agentes, modelos, herramientas y flujos de trabajo, desde la intención hasta el resultado gobernado, con controles de costes y comprobación de trabajo integrados

TORONTO, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zafin, una empresa de plataformas de IA para instituciones reguladas, ha llevado a cabo hoy el lanzamiento de Zafin AIOS, una plataforma integral de orquestación de agentes y un plano de control para el trabajo con agentes regulados. AIOS ayuda a las instituciones reguladas a aprovechar los agentes en todas las tareas sin perder visibilidad ni control sobre cómo se realiza el trabajo. La plataforma orquesta los agentes propios de la institución y los agentes de terceros aprobados y registrados en AIOS, además de los modelos que utilizan y las herramientas que emplean, a lo largo de todo el proceso, desde las operaciones comerciales hasta la entrega de software.

Zafin AIOS Platform

Al mismo tiempo que el trabajo autónomo se expande, ya no se concentra en un solo lugar. Se mueve a través de agentes, modelos, herramientas, flujos de trabajo, sistemas y puntos de decisión humanos. AIOS está diseñado para orquestar este movimiento con controles empresariales, control de costes y prueba de trabajo integrados en el proceso.

Según una reciente encuesta de Deloitte sobre IA, solo el 21% de las organizaciones cuenta con un modelo de gobernanza maduro para agentes de IA autónomos. Ante este cambio, las instituciones reguladas se enfrentan a un nuevo desafío operativo: transformar la productividad individual a nivel de tarea en capacidad operativa gobernada a través de flujos de trabajo. AIOS aborda este desafío integrando agentes, modelos, herramientas y proyectos piloto en un proceso gobernado donde el trabajo puede dirigirse, revisarse, gestionarse en costes, documentarse y mejorarse con el tiempo.

El resultado de ello es un modelo operativo más controlado: mayor capacidad generada, ciclos de trabajo más cortos, una gestión de costes más sólida, un control más claro y un aprendizaje más reutilizable derivado del trabajo realizado.

"La IA de agentes no es solo otro ciclo tecnológico. Transforma el modelo operativo de la empresa", declaró Charbel Safadi, consejero delegado de Zafin. "Por primera vez, el trabajo real se desarrollará de forma conjunta entre personas, agentes, modelos y sistemas. Las instituciones reguladas necesitan una forma de orquestar ese trabajo manteniendo intactos la autoridad humana, la disciplina de costes, la evidencia y la rendición de cuentas. Para eso se diseñó AIOS: para integrar a personas, sistemas e IA en un flujo de trabajo controlado".

Zafin es el primer cliente de AIOS. La empresa validó la plataforma implementándola en sus propios procesos de entrega de software, modernización y operaciones internas antes de ofrecerla a sus clientes.

Un nuevo modelo operativo para el trabajo de agentes

A medida que los agentes asumen más trabajo, el rol de las personas también va cambiando. Los equipos humanos ya no necesitan realizar todas las tareas manualmente. Pero si su rol no se redefine, la autoridad, la disciplina de costes y la evidencia suelen ser los primeros aspectos que se ven afectados.

AIOS define a qué pueden acceder los agentes, qué pueden hacer, qué modelos y herramientas pueden usar, qué controles se aplican y dónde se requiere la autoridad humana.

Las personas siguen siendo responsables de las decisiones que determinan si se puede confiar en el trabajo de los agentes: definir la intención correcta, establecer los controles adecuados, aprobar las acciones consecuentes, revisar las excepciones e inspeccionar la evidencia que respalda el resultado.

La finalidad no se basa en involucrar a una persona en cada paso, sino en ubicar la autoridad humana donde más importa, permitiendo que el trabajo de los agentes se desarrolle a través de un proceso regulado.

Prueba de trabajo integrada en la ruta de trabajo

AIOS crea una fuente de prueba para el trabajo de los agentes. No solo enruta el trabajo a través de agentes, modelos, herramientas y flujos de trabajo, sino que también captura la evidencia que las instituciones necesitan para comprender cómo se movió el trabajo, qué controles se aplicaron y por qué se permitió que continuara.

Cada acción se rastrea y se vincula con el trabajo en sí, incluyendo:

¿Qué se solicitó y en qué contexto se utilizó?

¿Qué agente o modelo actuó y qué permisos y controles se aplicaron?

¿Dónde se revisó el trabajo con personas y qué excepciones surgieron?

¿Qué cambió, cuál fue el coste y qué evidencia se conserva?

Esto crea un registro de evidencia que puede respaldar políticas, controles, cumplimiento y auditorías sin obligar a las instituciones a reconstruir lo sucedido a posteriori a partir de tickets, registros, chats y sistemas desconectados.

"El registro convencional puede mostrar lo que sucedió, pero la gestión de agentes en una institución regulada requiere más que un registro de auditoría", afirmó Shahir Daya, director de producto y tecnología de Zafin. "Requiere una ruta de ejecución controlada. AIOS integra la gobernanza y la evidencia directamente en esa ruta de ejecución, creando un registro fiable de lo que se solicitó, lo que se permitió, lo que ocurrió y quién fue responsable en cada paso".

AIOS Accelerator para Instituciones Cualificadas

El programa Zafin AIOS Accelerator es un programa de duración limitada para instituciones reguladas que estén listas para pasar de la experimentación con IA al trabajo con agentes controlados. El programa ayuda a las instituciones que cumplen los requisitos a evaluar su nivel de preparación, definir sus requisitos de gobernanza y prueba de trabajo, y aplicar AIOS a un primer caso de uso: entrega de software, modernización, investigación regulada u otro flujo de trabajo de alto control.

Las instituciones pueden presentar su solicitud en: https://zafin.com/aios/accelerator.

Acerca de Zafin

Zafin es una empresa de plataformas de IA para instituciones reguladas. Contando con más de 20 años de experiencia trabajando dentro de entornos tecnológicos regulados y exigentes, Zafin aporta estructura, inteligencia y responsabilidad a la forma en que se crean, gestionan y mejoran el trabajo, los sistemas y las decisiones críticas.

La cartera de Zafin incluye Zafin AIOS, una plataforma de orquestación de agentes y plano de control integral para el trabajo de agentes gobernado; Zafin Banking Platform, la plataforma de ejecución bancaria impulsada por IA para la lógica de productos, precios, ofertas, facturación, fidelización, relaciones y acuerdos; y Zafin IO, la plataforma de integración para conectar datos, eventos, servicios, flujos de trabajo y aplicaciones en entornos empresariales regulados.

En conjunto, reflejan la disciplina central de Zafin: ayudar a las instituciones a actuar con mayor rapidez, preservando al mismo tiempo la gobernanza, la evidencia, el control y la rendición de cuentas.

Para obtener más información, visite www.zafin.com y conéctese con nosotros en LinkedIn. Encontrará información adicional y debates con expertos en el blog y el canal de YouTube de Zafin.

"Zafin" es una marca registrada de Zafin. Otros nombres de productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.

Contactos para medios: Zafin, Lavita D'Souza, Senior Manager, Marketing and Communication Programs, +1 647-426-4500, [email protected]; Cognito, Gionna Fanti, Account Manager, +1 631 624 3567, [email protected]