Zafin、エージェント型業務を統合管理・統制するエンドツーエンドプラットフォームAIOSを発表

AIOSは、コスト管理と作業証明を組み込み、規制対象機関が意図からガバナンスが確保された成果に至るまで、エージェント、モデル、ツール、ワークフローを統合管理できるよう支援します。

トロント, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- 規制対象機関向けのAIプラットフォーム企業であるZafinは本日、ガバナンスが確保されたエージェント型業務向けのエンドツーエンドのエージェントオーケストレーションプラットフォーム兼コントロールプレーンであるZafin AIOSを発表しました。AIOSは、規制対象機関が業務全体でエージェントを活用しつつ、業務の進め方に対する可視性や統制を失わないよう支援します。このプラットフォームは、業務運営からソフトウェア提供までの業務全体にわたり、機関独自のエージェント、AIOSに登録された承認済みのサードパーティ製エージェント、それらが呼び出すモデルや使用するツールを統合管理します。

エージェント型業務が広がるにつれて、業務はもはや一つの場所で完結しなくなっています。業務は、エージェント、モデル、ツール、ワークフロー、システム、人間の意思決定ポイントを横断して進みます。AIOSは、その流れを統合管理するために設計されており、企業向けガードレール、コスト管理、作業証明が業務プロセスに組み込まれています。

Zafin AIOS Platform

最近のDeloitteのAI調査によると、自律型AIエージェントに対する成熟したガバナンスモデルを備えている組織はわずか21%です。この変化に伴い、規制対象機関は新たな運用上の課題に直面しています。それは、個々のタスクレベルの生産性を、ワークフロー全体にわたるガバナンスが確保された運用能力へと転換することです。AIOSは、エージェント、モデル、ツール、パイロットプロジェクトをガバナンスが組み込まれた経路に取り込み、業務の指示、レビュー、コスト管理、証拠としての記録、継続的な改善が可能になるようにすることで、この課題に対処します。

その結果、より統制された運用モデルが実現します。具体的には、対応能力の拡大、サイクルタイムの短縮、コストガバナンスの強化、統制の明確化、実施された業務から得られる知見の再利用性向上です。

「エージェント型AIは、単なる次の技術サイクルではありません。これは企業の運用モデルを変えるものです」とZafin最高経営責任者（CEO）のCharbel Safadiは述べています。「初めて、実際の業務が人、エージェント、モデル、システムをまたいで一体的に進められるようになります。規制対象機関には、人間の権限、コスト規律、証拠、説明責任を維持しながら、その業務を統合管理する方法が必要です。AIOSはまさにそのために開発されました。つまり、人、システム、AIをガバナンスが組み込まれた業務プロセスに取り込むためのものです。」

ZafinはAIOSのCustomer Zeroです。同社は、AIOSを自社のソフトウェア提供、モダナイゼーション、社内業務全体で運用してプラットフォームを検証した後、顧客向けに提供しました。

エージェント型業務に向けた新たな運用モデル

エージェントが担う業務が増えるにつれて、人間の役割も変化します。人間のチームは、もはやすべてのタスクを手作業で実行する必要はありません。しかし、その役割が再定義されなければ、権限、コスト規律、証拠の確保が真っ先に崩れやすくなります。

AIOSは、エージェントがアクセスできる対象、実行を許可される操作、使用できるモデルやツール、適用される統制、人間の権限が必要となる場面を定義します。

エージェント型業務が信頼に足るかどうかを左右する判断については、引き続き人間が責任を負います。具体的には、適切な意図の定義、適切な統制の設定、重大な影響を伴うアクションの承認、例外のレビュー、成果の背後にある証拠の確認です。

目的は、すべての段階に人を置くことではなく、エージェント型業務をガバナンスが組み込まれた経路に沿って進めながら、最も重要な場面で人間の権限が働くようにすることです。

業務プロセスに組み込まれた作業証明

AIOSは、エージェント型業務の証明となる基盤を作ります。AIOSは、エージェント、モデル、ツール、ワークフローの間で業務を振り分けるだけではありません。業務がどのように進んだか、どの統制が適用されたか、なぜ続行が許可されたかを理解するために機関が必要とする証拠を取得します。

すべてのアクションが追跡され、業務そのものに紐づけられます。対象には以下が含まれます。

何が要求され、どのコンテキストが使用されたか

どのエージェントまたはモデルが動作し、どの権限と統制が適用されたか

人間がどこで業務をレビューし、どのような例外が表面化したか

何が変更され、どの程度のコストがかかり、どのような証拠が残っているか

これにより、機関がチケット、ログ、チャット、分断されたシステムから事後的に何が起きたかを再構築する必要なく、ポリシー、統制、コンプライアンス、監査レビューを裏付ける証拠記録が作成されます。

Zafinの最高製品・技術責任者であるShahir Dayaは、次のように述べています。「従来のログ記録では何が起きたかを示すことはできますが、規制対象機関でエージェント型業務を運用するには、監査証跡以上のものが求められます。これには、ガバナンスが確保された実行経路が必要です。AIOSは、その実行経路にガバナンスと証拠を直接組み込むことで、何が要求され、何が許可され、何が発生し、各段階で誰が説明責任を負っていたかについて、信頼できる記録を作成します。」

適格機関向けAIOS Accelerator

Zafin AIOS Acceleratorは、AIの実験段階からガバナンスが確保されたエージェント型業務へ移行する準備が整った規制対象機関向けの期間限定プログラムです。Acceleratorプログラムは、適格機関が準備状況を評価し、ガバナンスおよび作業証明の要件を定義し、AIOSを最初のユースケースに適用できるよう支援します。そのユースケースには、ソフトウェア提供、モダナイゼーション、規制対象の研究、またはその他の高度な統制が求められるワークフローが含まれます。

各機関は以下から申請できます。https://zafin.com/aios/accelerator.

Zafinについて

Zafinは、規制対象機関向けのAIプラットフォーム企業です。Zafinは、要求の厳しい規制対象のテクノロジー環境で20年以上にわたり事業を運営してきた経験を基盤に、重要な業務、システム、意思決定が生み出され、ガバナンスのもとで運用され、改善されるあり方に、構造、インテリジェンス、説明責任をもたらします。

Zafinのポートフォリオには、ガバナンスが確保されたエージェント型業務向けのエンドツーエンドのエージェントオーケストレーションプラットフォーム兼コントロールプレーンであるZafin AIOS、商品、価格設定、オファー、請求、ロイヤルティ、リレーションシップ、取引に関するロジックに対応するAI搭載の銀行業務実行プラットフォームであるZafin Banking Platform、規制対象の企業環境全体でデータ、イベント、サービス、ワークフロー、アプリケーションを連携させる統合プラットフォームであるZafin IOが含まれます。

これらは総じて、Zafinの中核的な原則を反映しています。すなわち、ガバナンス、証拠、統制、説明責任を維持しながら、機関がより迅速に前進できるよう支援することです。

詳細については、www.zafin.comをご覧いただき、LinkedInで当社とつながってください。その他のインサイトや専門家による議論は、ZafinブログおよびYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

「Zafin」はZafinの商標です。本文中に記載されているその他の製品名またはサービス名は、それぞれの会社の商標である場合があります。

メディア連絡先：Zafin、Lavita D'Souza（マーケティングおよびコミュニケーションプログラム担当シニアマネージャー）、+1 647-426-4500、[email protected]、Cognito、Gionna Fanti（アカウントマネージャー）、+1 631 624 3567、[email protected]

SOURCE Zafin Labs Americas