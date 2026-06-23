Zafin lance AIOS, une plateforme de bout en bout destinée à orchestrer et à piloter le travail agentique

AIOS aide les établissements réglementés à coordonner les agents, les modèles, les outils et les flux de travail, depuis l'intention initiale jusqu'au résultat maîtrisé, avec des mécanismes intégrés de maîtrise des coûts et de justification du travail effectué.

TORONTO, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zafin, une entreprise spécialisée dans les plateformes d'IA destinées aux établissements réglementés, a lancé aujourd'hui Zafin AIOS, une plateforme d'orchestration d'agents de bout en bout et un plan de contrôle pour les tâches exécutées par des agents sous supervision. AIOS aide les établissements réglementés à tirer parti des agents dans l'ensemble de leurs activités sans perdre en visibilité ni en contrôle sur la manière dont le travail est effectué. La plateforme coordonne les agents propres à un établissement et les agents tiers agréés enregistrés dans AIOS, ainsi que les modèles auxquels ils font appel et les outils qu'ils utilisent, tout au long du cycle de travail, depuis les opérations métier jusqu'à la livraison des logiciels.

Zafin AIOS Platform

À mesure que le travail agentique prend de l'ampleur, il ne se déroule plus en un seul lieu. Il circule entre les agents, les modèles, les outils, les flux de travail, les systèmes et les points de décision humaine. AIOS est conçu pour orchestrer cette circulation en intégrant des cadres de référence d'entreprise, des mécanismes de maîtrise des coûts et une preuve de travail tout au long du processus.

Selon une récente enquête de Deloitte sur l'IA, seules 21 % des organisations disposent d'un modèle de gouvernance abouti pour les agents d'IA autonomes. Avec cette évolution, les établissements réglementés sont confrontés à un nouveau défi opérationnel : transformer la productivité individuelle au niveau des tâches en une capacité opérationnelle maîtrisée à l'échelle des flux de travail. AIOS répond à ce défi en intégrant les agents, les modèles, les outils et les projets pilotes dans un processus maîtrisé, au sein duquel le travail peut être orienté, évalué, géré sur le plan des coûts, justifié et amélioré au fil du temps.

Il en résulte un modèle opérationnel mieux maîtrisé : une augmentation des capacités, des temps de cycle plus courts, une meilleure maîtrise des coûts, un suivi plus clair et des enseignements plus facilement réutilisables tirés du travail effectué.

« L'IA agentique n'est pas simplement un cycle technologique de plus. Elle modifie le modèle de fonctionnement de l'entreprise », a déclaré Charbel Safadi, PDG de Zafin. « Pour la première fois, le travail concret s'effectuera de manière conjointe entre les personnes, les agents, les modèles et les systèmes. Les établissements réglementés ont besoin d'un moyen de coordonner ce travail tout en préservant l'autorité humaine, la maîtrise des coûts, les données factuelles et la responsabilité. C'est précisément pour cela qu'AIOS a été conçu : intégrer les personnes, les systèmes et l'IA dans un parcours de travail maîtrisé. »

Zafin est le « client zéro » d'AIOS. L'entreprise a validé la plateforme en déployant AIOS au sein de ses propres processus de livraison logicielle, de modernisation et d'opérations internes avant de la proposer à ses clients.

Un nouveau modèle opérationnel pour le travail agentique

À mesure que les agents assument davantage de travail, le rôle des personnes évolue également. Les équipes humaines n'ont plus besoin d'effectuer toutes les tâches manuellement. Mais si leur rôle n'est pas redéfini, l'autorité, la maîtrise des coûts et le respect des données factuelles sont souvent les premiers éléments à s'effriter.

AIOS définit ce à quoi les agents ont accès, ce qu'ils sont autorisés à faire, les modèles et outils qu'ils peuvent utiliser, les contrôles qui s'appliquent et les cas où l'intervention humaine est requise.

Les personnes restent responsables des décisions déterminant si l'on peut faire confiance au travail agentique : définir l'objectif approprié, mettre en place les contrôles adéquats, approuver les mesures qui en découlent, examiner les exceptions et vérifier les éléments justifiant le résultat obtenu.

L'objectif n'est pas d'impliquer une personne à chaque étape, mais de placer l'autorité humaine là où elle est la plus nécessaire, tout en permettant au travail des agents de s'inscrire dans un cadre maîtrisé.

Preuve de travail intégrée au processus de travail

AIOS constitue une source de preuve pour le travail agentique. Il ne se contente pas de répartir le travail entre les agents, les modèles, les outils et les flux de travail. Il rassemble les éléments dont les établissements ont besoin pour comprendre comment le travail s'est déroulé, quels contrôles ont été mis en place et pourquoi il a été autorisé à se poursuivre.

Chaque action est suivie et associée au travail lui-même, notamment :

Quelle était la demande et quel était le contexte ?

Quel agent ou modèle est intervenu, et quelles autorisations et quels contrôles s'appliquaient ?

À quels stades le travail a-t-il fait l'objet d'une vérification humaine et quelles exceptions ont été relevées ?

Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que cela a coûté et quelles preuves subsistent ?

Cela permet de constituer un dossier de preuves pouvant servir de base aux analyses en matière de politiques, de contrôle, de conformité et d'audit, sans obliger les établissements à reconstituer a posteriori le déroulement des événements à partir de tickets, de journaux, de discussions en ligne et de systèmes isolés.

« L'enregistrement classique permet certes de retracer ce qui s'est passé, mais la gestion des tâches administratives au sein d'un établissement réglementé exige bien plus qu'une simple piste d'audit », a déclaré Shahir Daya, directeur des produits et des technologies chez Zafin. « Cela nécessite un parcours d'exécution maîtrisé. AIOS intègre la gouvernance et les données factuelles directement dans ce processus d'exécution, créant ainsi un historique fiable de ce qui a été demandé, de ce qui a été autorisé, de ce qui s'est produit et des personnes responsables à chaque étape. »

Programme d'accélération AIOS destiné aux établissements répondant aux critères requis

Zafin AIOS Accelerator est un programme à durée limitée destiné aux établissements réglementés prêts à passer de la phase d'expérimentation de l'IA à une utilisation maîtrisée des agents. Le programme Accelerator aide les établissements répondant aux critères requis à évaluer leur état de préparation, à définir leurs exigences en matière de gouvernance et de preuve de travail, et à mettre AIOS en œuvre dans le cadre d'un premier cas d'utilisation : la livraison de logiciels, la modernisation, la recherche réglementée ou tout autre processus faisant l'objet d'un contrôle rigoureux.

Les établissements peuvent déposer leur candidature à l'adresse suivante : https://zafin.com/aios/accelerator.

À propos de Zafin

Zafin est une entreprise spécialisée dans les plateformes d'intelligence artificielle destinées aux établissements réglementés. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans des environnements technologiques réglementés et exigeants, Zafin apporte structure, intelligence et responsabilité dans la manière dont les tâches, les systèmes et les décisions critiques sont élaborés, gérés et améliorés.

Le portefeuille de Zafin comprend Zafin AIOS, une plateforme d'orchestration d'agents de bout en bout et un plan de contrôle pour un travail agentique maîtrisé ; la Zafin Banking Platform, une plateforme d'exécution bancaire alimentée par l'IA pour la gestion des produits, de la tarification, des offres, de la facturation, de la fidélisation, de la relation client et de la logique des transactions ; et Zafin IO, la plateforme d'intégration permettant de relier les données, les événements, les services, les flux de travail et les applications au sein d'environnements d'entreprise réglementés.

Ensemble, ils incarnent la discipline fondamentale de Zafin : aider les établissements à agir plus rapidement tout en préservant la gouvernance, la transparence, le contrôle et la responsabilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zafin.com, et rejoignez-nous sur LinkedIn. Vous trouverez d'autres analyses et des débats d'experts sur le blog de Zafin ainsi que sur la chaîne YouTube.

« Zafin » est une marque déposée de Zafin. Les autres noms de produits ou de services cités peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contacts presse : Zafin, Lavita D'Souza, responsable principal des programmes de marketing et de communication, +1 647-426-4500, [email protected] ; Cognito, Gionna Fanti, chargée de compte, +1 631 624 3567, [email protected]